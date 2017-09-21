Сын назвал неожиданную причину перевода Караченцова в реанимацию

Журналисты связались с сыном Николая Караченцова, чтобы тот прокомментировал информацию об ухудшении состояния артиста. Однако мужчина высказал неожиданную причину реанимации отца – якобы это было сделано для того, чтобы родные не беспокоились.

Сын Николая Караченцова Андрей подтвердил новость о том, что актера перевели в реанимацию. Однако сказал, что беспокоится не о чем. "У нас плановое обследование. Когда проводятся обследования, после них папу переводят в палату реанимации, чтобы нам всем было поспокойнее, потому что там контроль за пациентами получше. Это для нашего успокоения", – высказал неожиданную причину реанимации артиста сын. При этом Караченцов отметил, что состояние отца "стабильное и хорошее", передает РБК.

Напомним, несколько дней назад Николай Караченцов попал в больницу. Речь шла о хирургическом отделении НИИ Склифосовского. При этом супруга популярного артиста Людмила Поргина сразу отмела все опасения общественности, заявив, что у Николая "все в порядке". Эту версию поддержал и сын артиста Андрей.

В конце февраля Николай Караченцов и Людмила Поргина попали в автомобильную катастрофу. На перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился популярный артист, с грузовой "Газелью". От удара иномарка перевернулась и снова оказалась на колесах.

К счастью, никто не пострадал. Позднее Поргина призналась: "У меня ощущение, что мы только что родились и смотрим на мир с удивлением. Я испытываю такое же острое чувство жизни, какое было, когда 27 февраля после аварии нас вытащили из машины, и я увидела, что все живы. Начинаешь ценить каждый прожитый день".

Вскоре после инцидента у Караченцова обнаружили затемнение в легком. Оказалось, у популярного артиста протекал затянувшийся воспалительный процесс. "Вначале сдавали анализы в Москве, потом уехали в Германию обследоваться. К счастью, раковых клеток не нашли, никакой опухоли не обнаружили. Когда мне позвонили из немецкой клиники и сказали, что с Колей все в порядке, я закричала от счастья. Это была такая радость и ощущение победы!" – призналась в недавнем интервью Поргина.