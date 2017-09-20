Врачи констатировали клиническую смерть мужа Остроумовой

Актрису в порядке исключения пустили в реанимацию. И она вытащила любимого с того света.

Актриса Ольга Остроумова 21 сентября отметит 70-летие. Она знакома зрителям по ролям в фильмах "Гараж", "Мелочи жизни", "Доживем до понедельника", "А зори здесь тихие". С 1996 года звезда замужем за актером Валентином Гафтом. А до него – во втором браке – 20 лет прожила с театральным режиссером и писателем Михаилом Левитиным.

"Первый раз я увидел Олю на спектакле в Московском ТЮЗе. Абсолютно никакого впечатления она не произвела. Напоминала что-то такое заброшенное... Жена моряка, который в далеком плавании. А через несколько дней я увидел красавицу, которую раньше не замечал", – вспомнил Михаил.

"Мы мало работали вместе, – вздохнул Левитин. – Сыграла Оля у меня только в спектакле "Здравствуйте, господин де Мопассан" и еще репетировала Маргариту для "Мастера и Маргариты", но спектакль не вышел. Все говорят о нехорошей карме романа Булгакова, и во время его постановки со мной тоже случилась беда – клиническая смерть. Оля меня спасла. Ей, известной актрисе, разрешали пройти в реанимацию. Без ее поддержки я бы вряд ли выкарабкался. Оля вытащила меня с того света".

"У нас был красивый брак. Дружбу мы сохранили, хотя и не сразу. Бывало, она в своих интервью пыталась меня поругать, но это все позади. Сейчас часто разговариваем, встречаемся. Гафт не ревнует. Он мой любимый артист, и у меня никаких претензий. Все на свете проходит", – цитирует второго мужа Остроумовой журнал "Антенна".