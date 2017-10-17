Актера Михаила Кокшенова срочно доставили в реанимацию

Актер Михаил Кокшенов срочно госпитализирован. 81-летнего артиста поместили в одну из столичных клиник.

По предварительным данным, у Кокшенова произошел инсульт. Артиста увезли в больницу прямо из дома. Скорую помощь ему вызвала домработница. Сейчас Михаил Кокшенов находится в реанимационном отделении, сообщает "360" со ссылкой на Telegram‐канал Mash.

Официального подтверждения данной информации нет. Все подробности произошедшего устанавливаются.



Михаил Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах. Как правило, он выступает в комическом амплуа глуповатых амбалов и деревенских простаков. Среди самых известных фильмов с Кокшеновым "Женя, Женечка и „катюша“", "Даурия", "Не может быть!", "Дачная поездка сержанта Цыбули", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".

Кроме того, Михаил и сам снял более десятка фильмов. Наиболее известные из них "Русский бизнес" и "Русское чудо". В этих фильмах Кокшенов сыграл и сам, исполнив роль всезнающего "нового русского".

Снимался актер и в "Ералаше". Он принял участие в создании серий "Бразильская система", "Чудеса в решете", "Спорт, спорт, спорт или дядя Миша дает советы", "Верное средство", "Сладкая жизнь", "Сон в руку", "Гав-гав шоу", "Счастливо оставаться!".