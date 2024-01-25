Новый Geely Coolray: рестайлинг и задор

Один из самых интересных кроссоверов на российском рынке получил обновление. Новый вид, новые акценты и даже новый двигатель. Узнаем, как все это отразилось на его обаянии и скорости. Поехали!



КАК ВЫГЛЯДИТ



В первую очередь, в глаза бросаются красные акценты на капоте и переднем бампере. Объединенная решетка радиатора очень хорошо подчеркивает современный облик автомобиля и его задорный характер на дороге. Воздухозаборники на капоте какой-то серьезной функции не выполняют, но тоже освежают экстерьер. Спортивные акценты также несут четыре оконечника выхлопной системы, красные тормозные суппорты и антикрыло с эмблемой S (полагаю, что спорт). Слишком много для автомобиля с двигателем меньше 250 лошадиных сил? Возможно. Но к желанию покрасоваться, свойственному китайскому автопрому, я начал уже привыкать.

КАК ВНУТРИ

В интерьере автомобиля тоже есть весьма заметные изменения. Оформление салона стало гораздо строже и с использованием более приятного материала, чем покрашенный под металл пластик. Очень интересное решение с объединением приборной панели и экрана медиасистемы через изогнутый переход. В целом система бортового компьютера не поменялась, но такое решение кажется очень симпатичным. И хотя нормальных протоколов связи с Apple и Android телефонами до сих пор нет, прошить бортовую систему у умельцев – давно уже используемая опция (тсс! я вам об этом не говорил!).

В салоне также появилась красивая подсветка, очень хорошо дополняющая атмосферу и имеющая кучу настроек, включая подстройку под режим движения. В пассажирской части салона традиционно просторно и удобно.

КАК ЕДЕТ

Из всех одноклассников Geely выделяется как раз интересной ездой. Удачная коробка-робот позволяет этому автомобилю выдавать стабильную тягу практически на любой скорости. Полуторалитровый мотор обзавелся еще одним цилиндром, но чуть-чуть уступил в мощности своему предшественнику. В итоге разгон 8,1 – это вполне себе достойная уважения цифра, опять же, при сравнении с одноклассниками и соотечественниками.

Подвеска очень собранная и энергоемкая в то же время. На дороге автомобиль себя ведет очень азартно. Приятно, что уже начиная со средней комплектации автомобиля здесь можно увидеть внушительный пакет электронных ассистентов, включая паровозный автопилот с несколькими программами и трехмерным обзором, адаптивный круиз и все остальные “плюшки”, превращающие жизнь водителя в ленивый рай.

КАК ЗВУЧИТ

Логотипов известных производителей автозвука на Geely Coolray не обнаружено, но звучание в салоне плохим назвать нельзя. Обилие настроек позволяет подкорректировать некоторые провалы в частотах, хотя на большую громкость рассчитывать не приходится. Впрочем, люди, разъезжающие по улицам с открытыми окнами и звуком на полную, чтобы подарить всем окружающим представление о своих музыкальных пристрастиях, никогда во мне не вызывали симпатии. Так что не будем уподобляться.

КАК ГИТАРА

Багажник Coolray – еще один восторг. Конфигурация позволяет в небольшом, в общем-то, автомобиле, перевозить грузы со внушительными габаритами. Гитара просто утонула в огромном багажном отделении.

ВЫВОДЫ

По моему мнению, рестайлинг и так уже популярного кроссовера удался. Уже примелькавшийся, ставший привычным по многочисленным такси и каршерам, автомобиль получил более свежий облик и серьезный технологический апгрейд. Стартовая цена в 2,3 млн. рублей за базовую версию кажется вполне адекватной: внешность и ездовые характеристики автомобиля более чем адекватны для своей ценовой категории.