Новый Geely Coolray: рестайлинг и задор

Алибасов женился в седьмой раз Тесты Как жена Петросяна подставила Воробей Игры Сонник

Топ новостей недели

Принц Уильям сделал шокирующее заявление после посещения Кейт Миддлтон в больницеПринц Уильям сделал шокирующее заявление после посещения Кейт Миддлтон в больнице Непрощенный беглец Киркоров получил новый удар под дыхНепрощенный беглец Киркоров получил новый удар под дых Избили до крови: SHAMAN подвергся нападению разъяренной толпыИзбили до крови: SHAMAN подвергся нападению разъяренной толпы Допрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сценеДопрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сцене

Лента новостей

Четверг 25 января

10:46Сериал "Слово пацана" покоряет новые горизонты 10:13"Откуда столько синяков": битая Варнава удивила поклонников 09:40Новый Geely Coolray: рестайлинг и задор 09:03Ребенок хочет сделать татуировку. Как реагировать? 08:48Иск против Ивлеевой: у блогера в третий раз пытаются отсудить миллиард 08:00Три причины резкого падения артериального давления 07:36Огромная опасность: почему стоит обратить внимание на отсутствие сна 06:47Диетолог раскрыл секрет приготовления вкусного и полезного пирога 06:31Аллергия, тошнота и головная боль: чем опасна плесень в квартире 05:46Страшный диагноз не подтвердился: Валентина Талызина по-прежнему в больнице 05:18Шея выдает с головой: пластический хирург раскрыл секрет красоты Валерии 04:29Чрезмерная тяга к сладкому: три причины опасной привычки 04:07Веганская диета при беременности: польза или вред 22:01Голая Бритни Спирс вызвала у постояльцев отеля неприязнь: Странное поведение 21:02Похож на Милохина: юная звезда сериала "Слово пацана" хвастается мускулами 20:21"Страшная история": Дибров в шоке от участи заменившей его Карауловой 19:56"Наконец-то": оставшаяся без мужа Ковальчук начала новую главу 19:06Исправится любой бабник: известный певец озвучил главный секрет мужчин 18:39Известный композитор считает певца SHAMAN трагедией для российского шоу-бизнеса 18:07Отмененная в России Лолита одной фразой припечатала к стенке своих хейтеров 17:42"Стыдно": надевший водолазку Фомин раскаялся за хамское поведение 17:11Звезда "Битвы экстрасенсов" назвала чудовищную ошибку россиян 16:30Бывшая любовница Виторгана выругалась после выхода актера с новой пассией 16:11"У меня новость": дочь Алферовой назначила дату поминания усопшей легенды 15:43Идеальная жена? Почему Анисина прощает Джигурде непристойные выходки 15:06Раскрыта подноготная седьмого брака Алибасова с молодой помощницей 14:47Известная актриса оказалась в гробу с бутылкой: что произошло? 12:25"Берете – и рожаете": Барановская ляпнула неприятную правду на Первом канале 11:31Дожили: русский патриот Борис Корчевников решил покинуть Москву 10:27Оказалась заперта в 4 стенах: Шпица подхватила опасную заразу вслед за сыном 09:52Ушли одна за другой: Россия потеряла двух знаменитых артисток 07:51Пищевой мусор: какие продукты следует исключить из рациона 07:33Как поддержать иммунитет зимой: три простых способа 06:58Куда делся Филипп Киркоров: оскандалившаяся звезда покинула Россию 06:19Ирина Аллегрова и "голая вечеринка": Никас Сафронов раскрыл правду о звездной подруге 05:29Бред абсолютный: Федор Добронравов поставил на место любителей давать советы 04:49Мы не строим отношений: Андрей Чадов огорошил признанием о своем браке 04:21Его слишком много: Валерия не стала скрывать желание выгнать Пригожина 03:41Раскрыт секрет полноценного и здорового сна 03:13Назван один из лучших способов сохранения здоровья печени 22:01Сбежавший в США принц Гарри затосковал по родине: Семья важна 20:06"Все на нее переписывает": сын пролил свет на тайну женитьбы Алибасова 19:17Увез тайный любовник: Семенович честно рассказала об отъезде из России 18:18"Заметала следы": молодая жена Петросяна намеренно подмочила репутацию Воробей 17:52Вид облепленной муравьями Литвиновой привел россиян в ужас 16:37"Он святой": Анисина благословила развратные игры Джигурды с Волочковой 15:18Без шевелюры не узнать: Николаев предстал перед публикой с другой прической 13:08"Понравился результат": Рудковская сделала откровенное заявление о пластике 10:43"Отболела свое": вернувшаяся в РФ дочь Заворотнюк сообщила последние новости 08:27Как научить ребенка копить деньги: три совета родителям
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Новый Geely Coolray: рестайлинг и задор

Новый Geely Coolray: рестайлинг и задор
143
Родион Газманов

Родион Газманов

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом

Один из самых интересных кроссоверов на российском рынке получил обновление. Новый вид, новые акценты и даже новый двигатель. Узнаем, как все это отразилось на его обаянии и скорости. Поехали!

КАК ВЫГЛЯДИТ

В первую очередь, в глаза бросаются красные акценты на капоте и переднем бампере. Объединенная решетка радиатора очень хорошо подчеркивает современный облик автомобиля и его задорный характер на дороге. Воздухозаборники на капоте какой-то серьезной функции не выполняют, но тоже освежают экстерьер. Спортивные акценты также несут четыре оконечника выхлопной системы, красные тормозные суппорты и антикрыло с эмблемой S (полагаю, что спорт). Слишком много для автомобиля с двигателем меньше 250 лошадиных сил? Возможно. Но к желанию покрасоваться, свойственному китайскому автопрому, я начал уже привыкать.

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ

В интерьере автомобиля тоже есть весьма заметные изменения. Оформление салона стало гораздо строже и с использованием более приятного материала, чем покрашенный под металл пластик. Очень интересное решение с объединением приборной панели и экрана медиасистемы через изогнутый переход. В целом система бортового компьютера не поменялась, но такое решение кажется очень симпатичным. И хотя нормальных протоколов связи с Apple и Android телефонами до сих пор нет, прошить бортовую систему у умельцев – давно уже используемая опция (тсс! я вам об этом не говорил!).

Фото: Родион Газманов

В салоне также появилась красивая подсветка, очень хорошо дополняющая атмосферу и имеющая кучу настроек, включая подстройку под режим движения. В пассажирской части салона традиционно просторно и удобно.

КАК ЕДЕТ

Из всех одноклассников Geely выделяется как раз интересной ездой. Удачная коробка-робот позволяет этому автомобилю выдавать стабильную тягу практически на любой скорости. Полуторалитровый мотор обзавелся еще одним цилиндром, но чуть-чуть уступил в мощности своему предшественнику. В итоге разгон 8,1 – это вполне себе достойная уважения цифра, опять же, при сравнении с одноклассниками и соотечественниками.

Фото: Родион Газманов

Подвеска очень собранная и энергоемкая в то же время. На дороге автомобиль себя ведет очень азартно. Приятно, что уже начиная со средней комплектации автомобиля здесь можно увидеть внушительный пакет электронных ассистентов, включая паровозный автопилот с несколькими программами и трехмерным обзором, адаптивный круиз и все остальные “плюшки”, превращающие жизнь водителя в ленивый рай.

Фото: Родион Газманов

КАК ЗВУЧИТ

Логотипов известных производителей автозвука на Geely Coolray не обнаружено, но звучание в салоне плохим назвать нельзя. Обилие настроек позволяет подкорректировать некоторые провалы в частотах, хотя на большую громкость рассчитывать не приходится. Впрочем, люди, разъезжающие по улицам с открытыми окнами и звуком на полную, чтобы подарить всем окружающим представление о своих музыкальных пристрастиях, никогда во мне не вызывали симпатии. Так что не будем уподобляться.

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА

Багажник Coolray – еще один восторг. Конфигурация позволяет в небольшом, в общем-то, автомобиле, перевозить грузы со внушительными габаритами. Гитара просто утонула в огромном багажном отделении.

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ

По моему мнению, рестайлинг и так уже популярного кроссовера удался. Уже примелькавшийся, ставший привычным по многочисленным такси и каршерам, автомобиль получил более свежий облик и серьезный технологический апгрейд. Стартовая цена в 2,3 млн. рублей за базовую версию кажется вполне адекватной: внешность и ездовые характеристики автомобиля более чем адекватны для своей ценовой категории.

Фото: Родион Газманов

25 января 2024, 09:40
Фото: Родион Газманов
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Chery Arrizo 8: новый флагман

Фото: Родион Газманов
Фото: Родион Газманов
Фото: Родион Газманов
Фото: Родион Газманов
Фото: Родион Газманов
Фото: Родион Газманов
Фото: Родион Газманов

По теме

Omoda S5: стиль и технологии

Changan UNI-V: мечтать не вредно

SKYWELL HT-i: такой же, только гибрид

Omoda S5: стиль и технологии

Omoda S5: стиль и технологии
Седан от китайского производителя с серьезной претензией на победу как самый стильный в недорогом сегменте КАК ВЫГЛЯДИТНекоторое время назад у меня на тесте был элегантный кроссовер Omoda C5, который ну просто шикарно смотрелся в объективе моего фотоаппарата, да и на дороге тоже, чего уж там.

Озвучены два условия для снижения цен на автомобили

Озвучены два условия для снижения цен на автомобили
Отечественные машины пока по карману не всем жителям страны. В профильном ведомстве назвали главные условия, которые помогут сделать автомобили доступнее. Легковые машины российского производства сейчас доступны не всем желающим из-за высокой цены.

Пять фатальных ошибок при очистке автомобиля от снега

Пять фатальных ошибок при очистке автомобиля от снега
Каждый владелец транспортного средства рано или поздно сталкивается с необходимостью очищать машину от снега. Как не повредить авто, убирая сугробы? Обильный снегопад радует детей, даря возможность покататься с горки на ледянках.

Changan UNI-V: мечтать не вредно

Changan UNI-V: мечтать не вредно
Высокотехнологичный седан умопомрачительной внешности. Перед нами легковой автомобиль Changan UNI-V от автоконцерна, в продаваемой линейке которого (и это в России, ребята!) более пятнадцати различных моделей, от маломерного седана до полноприводного пикапа! КАК ВЫГЛЯДИТ Вот тут я начинаю петь дифирамбы.

Три правила подготовки автомобиля к работе снежной зимой

Три правила подготовки автомобиля к работе снежной зимой
Огромное количество осадков выпало в начале сезона. Владельцам транспортных средств рассказали, как правильно подготовить машину к эксплуатации в условиях заснеженных дорог. Каждый автомобилист знает, что к зиме необходимо правильно подготовиться.

Выбор читателей

23/01ВтрБез шевелюры не узнать: Николаев предстал перед публикой с другой прической 24/01СрдИрина Аллегрова и "голая вечеринка": Никас Сафронов раскрыл правду о звездной подруге 24/01СрдУшли одна за другой: Россия потеряла двух знаменитых артисток 23/01Втр"Заметала следы": молодая жена Петросяна намеренно подмочила репутацию Воробей 24/01Срд"Берете – и рожаете": Барановская ляпнула неприятную правду на Первом канале 23/01Втр"Все на нее переписывает": сын пролил свет на тайну женитьбы Алибасова