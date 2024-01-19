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Пятница 19 января

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Omoda S5: стиль и технологии

Omoda S5: стиль и технологии
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Родион Газманов

Родион Газманов

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом

Седан от китайского производителя с серьезной претензией на победу как самый стильный в недорогом сегменте

КАК ВЫГЛЯДИТ

Некоторое время назад у меня на тесте был элегантный кроссовер Omoda C5, который ну просто шикарно смотрелся в объективе моего фотоаппарата, да и на дороге тоже, чего уж там.

Современная оптика, шестиугольная решетка радиатора, стремительный силуэт. Несмотря на то, что седан это, в принципе, консервативная форма, дизайнеры Omoda постарались сделать максимально красивую машину в ценовом сегменте меньше двух миллионов рублей.

Две выхлопные трубы являются лишь красивой имитацией, в то время как настоящая выхлопная система спряталась за левой частью бампера и направлена в асфальт.

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ

Салон Omoda S5 выглядит дорого. Сочетание мягкого пластика, кожи и элементов "под рояльный лак” смотрится очень стильно, хоть и требует более частого ухода из-за пыли и отпечатков пальцев. На дизайне (точнее, дизайнерах) экономить никто не стал, архитектура торпедо и приборной панели выполнена безукоризненно. Горизонтальные линии, объединенный дефлектор, широкая консоль – все это подчеркивает ширину салона.

Фото: Родион Газманов

Впрочем, тут не обошлось без ложки дегтя. Если ваш рост 170, как у меня, вас можно считать идеальным пассажиром или водителем, и мы можем поместиться с комфортом, практически в любой автомобиль. Людям выше 185 см на заднем сиденье будет не так комфортно, особенно если пассажир и водитель тоже высокие.

По поводу опций производитель жадничать не стал: USB зарядка и подстаканники тут есть по умолчанию, а со “средней” комплектации еще и подогрев задних сидений, причем как нижней части, так и спинки.

Фото: Родион Газманов

Мультимедийная система удобна и продумана, работает практически без задержек. И – да, самый актуальный вопрос по поводу китайских автомобилей: Apple Carplay и Android Auto поддерживаются. Привет, Яндекс-Навигатор!

Очень понравился баланс между аналоговым и цифровым управлением: некоторое количество функций убрали в сенсорный экран, но самые главные и часто используемые остались в виде физических кнопок.

В топовой версии седана в салоне присутствует атмосферная подсветка, беспроводная зарядка для телефона и масса ассистентов водителя. Впрочем, об этом чуть позже.

Фото: Родион Газманов

КАК ЕДЕТ

В России представлено две версии седана, оба с полуторалитровым двигателем. Стандартный вариант на 113 л.с. с разгоном за 13,2 секунды и турбированный на 147 л.с. и более впечатляющей цифрой – 9,7 секунды до сотни. Ни то, ни другое не поставит вас на пьедестал в уличных гонках, конечно, однако вторая комплектация, которая и была у меня на тесте, конечно поинтереснее.

В качестве трансмиссии здесь используется вариатор, который на фоне остальных показателей картину не портит абсолютно.

С начинкой здесь полный порядок: всевозможные ассистенты водителя, круговой обзор при парковка, обогрев заднего и переднего стекла (и даже форсунок омывателей, кстати!).

С шумоизоляцией здесь неплохо, если вы едете по хорошему асфальту. Для этого класса автомобиля “шумка” даже отличная. Слабое место традиционно колесные арки, через которые проникает шум когда дорожное покрытие перестает быть идеальным. Что по ходовой, то мелкие неровности подвеска прощает, но вот с лежачими полицейскими нужно быть поаккуратнее.

В автомобиле присутствует спортивный режим вариатора и, кстати, объективно в нем машина едет чуть бодрее.

Фото: Родион Газманов

КАК ЗВУЧИТ

Шесть динамиков в Omoda S5 установлены уже в базовой комплектации, и опция улучшения отсутствует. Звучит акустика так как и должна звучать музыка в автомобиле недорогого сегмента, сюрпризов в этом разделе не будет. Не поймите меня неправильно, звук плохим назвать нельзя, но и какого-то восторга тоже не ждите. Негромко, без существенных искажений, но на этом все.

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА

Багажник OMODA S5 радует вместимостью и удобной конфигурацией: он достаточно глубокий, чтобы здесь поместились не только гитара, но и несколько тяжелых чемоданов, с которыми мне довелось ездить в аэропорт. Из минусов – пространство, которое занимают петли, а также (и вот это совсем нехорошо в наших слякотных широтах) отсутствие внутренней ручки для закрытия багажника. Это приходится делать, берясь за внешнюю, грязную часть.

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ

Omoda S5 - относительно недорогой автомобиль, который, тем не менее, получился стильным, удобным и технологичным. С начальной ценой 1,85 млн. рублей, базовая комплектация оказалась щедрой на фишки, которых у конкурентов можно найти лишь в топовых версиях. Несмотря на некоторые недоработки, я думаю, что в России у S5 будет успех, сопоставимый с весьма хорошо продающимся кроссовером C5 от этого же производителя.

Фото: Родион Газманов

19 января 2024, 15:31
Фото: Родион Газманов
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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