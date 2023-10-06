Chery Arrizo 8: новый флагман

Chery Arrizo 8 – флагманский седан китайского автопроизводителя, призванный потеснить конкурентов по нише, которых вы уже давным-давно знаете. Toyota Camry, KIA Optima и Hyundai Sonata! Кто на новенького?

КАК ВЫГЛЯДИТ

Экстерьер седана довольно классический, без излишней вычурности и явных диспропорций. Светодиодная оптика, горизонтальная вставка между решеткой радиатора и крышкой капота, очень явно вычерченные “ребра” вдоль автомобиля и такая же резкая “плечевая" линия от переднего крыла до двери багажника, переходящая в намек на спойлер. Ни одной и этих дизайнерских решений, в принципе, не поражает своей новизной, но комбинация вполне приличная.

По строгости в черном цвете автомобиль не уступает камри, и одинаково уместно смотрится как в такси, так и в персональном сегменте, что, собственно, и требовалось доказать.

Вид сзади представляет ту же стилистику: светодиодная линия, соединяющая задние фонари, довольно сложная геометрия багажника иииииии… две сдвоенных выхлопных трубы. Есть такое правило, на одну выхлопную трубу должно приходиться как минимум 100 лошадиных сил. Если эта пропорция не соблюдается, то это не дизайн, а понты. Так и запишите. Как у нас с понтами в этот раз, мы узнаем через раздел, а пока заглянем внутрь салона.

КАК ВНУТРИ

Здесь у Chery Arrizo 8 наблюдается мощнейший отрыв от конкурентов. Эко кожа, многослойная архитектура торпедо, очень высокое качество стыков и даже приятные на ощупь кнопки: салон смотрится гораздо дороже своей реальной стоимости.

Пространство между водителем и пассажиром уютно разделено высокой консолью, на которой примостились джойстик-селектор АКПП, беспроводная зарядка, переключатель режимов езды и два больших подстаканника. Бардачок в подлокотнике красиво открывается при помощи кнопки.

В салоне присутствует разноцветная подсветка, и это еще один момент, который чуть-чуть заходит за границы сдержанного дизайна. Все-таки что в музыке, что в автомобилестроении, нужно знать когда остановиться. У меня все-таки сложилось впечатление, что на фоне всех красот, которые я упомянул абзацем выше, светодиодная вакханалия – единственный элемент, не облагораживающий, а удешевляющий салон автомобиля.

Впрочем, в остальных моментах интерьер Arrizo просто великолепен. Сиденья удобны, и спина не болит даже при поездках на дальние расстояния. Соединенный с приборной панелью экран работает без ощутимых задержек, и Apple CarPlay поддерживается на “ура” (подключение только через провод: беспроводной поддержки нет).

КАК ЕДЕТ

Ну вот и пришла пора выполнять обещание, данное четырьмя выхлопными трубами! И как у нас с этим? Давайте посмотрим.

Во всех комплектациях автомобиля установлен один и тот же мотор: турбированный 1,6 литров, выдающий совсем неплохие 186 л.с., кстати. И разгон у Arrizo приятный для своего класса: 8,9 секунды. Коробка – семиступенчатый “робот”, переключается плавно и не изводит рывками ни на трассе, ни в пробках.

Подвеска тоже, в принципе, радуется. Небольшие дорожные неровности емкая подвеска поглощает моментально, да и от покрытия вибрации почти не ощущаются. По бездорожью картина другая, но мы и не внедорожник тестируем.

По шумоизоляции Chery Arrizo тоже не уступает одноклассникам.

КАК ЗВУЧИТ

Акустика Sony, которую я, перейдя на тест китайских автомобилей, встречаю все чаще и чаще, себя оправдывает. Хорошая читаемость и округлые плотные басы – удачное сочетание для автозвука, особенно в рамках предоставленного бюджета.

Багажник в седане вместительный и удобный. Кроме гитары, я возил здесь концертное оборудование, и со вместительностью проблем не было. Официальный объем багажника 450 литров, но это не помешало разместить кучу всего полезного. Ну и для любителей грузовых поездок всегда остается опция сложить задние сиденья.

ВЫВОДЫ

Chery Arrizo 8 – новый игрок на рынке, где все, казалось бы, уже устаканилось и определилось. Даже если бы правила рынка были такими как два года назад, конкурентам пришлось бы изрядно попотеть, чтобы удержать позиции и продажи. В этой же ситуации перед нашими глазами очень серьезный претендент на лидерство в своем классе.

Цена от 3,09 миллионов кажется вполне справедливой за этот автомобиль. И вообще, вы курс доллара видели?