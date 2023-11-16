SKYWELL HT-i: такой же, только гибрид

С фотосессии автомобиля прошло немного времени, так как осень получилась очень концертной. Зато взгляд на эти фотографии обязательно вернет в вашу жизнь лето. Ну, хотя бы на пару секунд.



Skywell HT-i – уже второй у меня на тесте автомобиль от компании, которая начинала с производства пультов для телевизоров. Сравнивая характеристики гибрида с полностью электрической версией, можно найти довольно существенные отличия. Какие? Давайте посмотрим.

КАК ВЫГЛЯДИТ

Дизайн этого автомобиля мне очень понравился еще с первой версии. Честный, не лишенный изящества, кроссовер, с продуманными линиями и прекрасной аэродинамикой. От электрического собрата гибридная версия отличается наличием крышки бензобака и радиаторной решетки. В электрической версии ни заливать, ни охлаждать ничего, естественно, не нужно. И цвет, цвет конечно! В небесно-голубой цвет этого автомобиля я влюбился с первой поездки.

КАК ВНУТРИ

Интерьер гибрида практически идентичен электрической версии. По крайней мере, существенных различий я не нашел: эргономика на пять с плюсом, сиденья удобные и отлично регулируемые. Интерфейс бортового компьютера прекрасно скомпонован, хотя поддержка Apple CarPlay как всегда не помешала бы. Пожалуй, единственная ложка дегтя – возможность регулирования громкости только кнопками на руле, так что пассажиру придется об этом смиренно просить водителя.

Шумоизоляция подвески и колес настолько хороша, что в салоне явно слышен шум ветра. Насколько это будет вам мешать, я не знаю, но свою “небесную” часть названия Sky автомобиль оправдывает на все сто процентов.

Хочется отдельно отметить большое пространство для задних пассажиров. Очень много места освобождается из за отсутствия центрального тоннеля под ногами.

КАК ЕДЕТ

Вот тут мы подошли к самой интересной части теста, так как существенные различия двух моделей находятся именно здесь. Начнем с пробега: дальность поездки на полном заряде с полностью заправленном баке у этого автомобиля больше 1200 километров! Ну, это конечно если сильно не “топить” и держать автомобиль в режиме высокой рекуперации (это когда машина начинает генерировать энергию от торможения как только вы снимаете ногу с педали газа).

Разгон у гибрида ничуть не хуже чем у электрички. Но это и неудивительно, так как с полным зарядом батареи разгон происходит исключительно за счет электромотора. В объявленных комплектациях есть вариант с батареей на 21,7 кВт.ч. (пробег 81 км) и 32,8 кВт/ч (пробег 141 км). Остальное расстояние достигается за счет движения на бензиновом двигателе и постепенного накопления энергии в батареях, которые позволяют производить самую энергоемкую часть движения, разгон, за счет электрической тяги.

КАК ЗВУЧИТ

Как и в электрическом собрате, в Skywell HT-i восемь динамиков, семь полос эквалайзера (йиииха!!!) и в целом сносное звучание для колонок, не носящих брендовый логотип какого-то известного производителя акустики. Лично мне захотелось слегка поднять верха, чтобы слышать чуть более разборчиво.

КАК ГИТАРА

Багажное пространство в Skywell реализовано безупречно. Объем 467/1141 литров. Практично и удобно даже с разложенными задними сиденьями. Мой тест-драйв попал на время, когда мы с музыкантами целый день мотались по ближнему Подмосковью с выступлениями, и пять человек с инструментами в этой машине разместились с комфортом.

ВЫВОДЫ

Skywell HT-i – отличный компромисс для тех, кто хочет насладиться поездками на электрической тяге, но не хочет быть зависимым от развивающейся пока инфраструктуры, которая пока не обеспечила зарядки под каждым деревом в подмосковных лесах.

Электрическая версия ET-5 стоит от 4,58 млн, а гибридная – от 4,45. Гуманная, при сравнении с другими электромобилями, цена является хорошим компромиссом при достаточно спокойном, опять же, по сравнению с другими электромобилями, разгоне.