Дума ужесточает наказание за аварии с участием пьяных водителей
Нормативно-правовой акт вносит изменения в статью 264
Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств". С инициативой ужесточения санкций для пьяных водителей
выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что каждый год под колесами таких автомобилистов гибнет более четырех тысяч человек, а 20 тысяч становятся инвалидами. Фактически, привел страшную статистику спикер, за пять лет под колесами пьяных водителей исчезает население целого города.
"Справедливо, если ответственность за такое преступление будет приравнена к умышленному убийству", – подчеркнул Володин.
В случае окончательного принятия законопроекта пьяный водитель, нанесший тяжкий вред другим участникам дорожного движения, может получить до семи лет лишения свободы. Сейчас – максимум четыре года.
Если в результате такой аварии погиб человек – до 12 лет заключения. В случае гибели двух или более лиц законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы от восьми до 15 лет.
Также документ предлагает усилить ответственность за совершение преступлений в пьяном виде на железнодорожном, воздушном, внутреннем водном и морском транспорте и в метро.
"Действующие меры ответственности не сдерживают водителей от искушения сесть за руль, будучи нетрезвыми. Нужно принимать жесткие меры реагирования, чтобы защитить наших граждан, уберечь людей от гибели на дорогах и наказать виновных", – отметил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Предложение спикера Госдумы поддержали в правительстве и Верховном суде. Инициатива нашла одобрение и в экспертном сообществе. В беседе с "Дни.ру" автоэксперт Михаил Горбачев назвал пьяное вождение покушением на убийство. Водители в состоянии алкогольного опьянения представляют огромную опасность для всех участников движения, и это часто заканчивается трагически, подчеркнул он.
А руководитель общественного проекта "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль отметил, что наказание за пьяную езду необходимо не только ужесточать, но и возвращать смертную казнь по отношению к тем водителям, которые повинны в смерти людей на дорогах.
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