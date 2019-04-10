Володин: Ежегодно из-за пьяных водителей гибнут тысячи человек
В ходе общения была затронута тема ужесточения наказания для
нетрезвых водителей, по вине которых произошло ДТП с жертвами. В настоящее
время прорабатывается вопрос уголовной ответственности для таких автолюбителей,
отметил Володин. При этом он подчеркнул, что вопрос непростой – по нему идет
активная дискуссия.
Председатель нижней палаты привел страшную статистику: ежегодно в ДТП гибнут более четырех тысяч человек, около 20 тысяч становятся инвалидами. "Представьте себе, за пять лет под колесами пьяного водителя исчезает город", – добавил Володин. Чтобы остановить это, парламентарии пришли к выводу о необходимости изменения законодательства, отметил спикер Госдумы.
Ранее Вячеслав Володин выступил с предложением ужесточить наказание за пьяную езду. Инициативу в ходе консультаций поддержали в правительстве и Верховном суде.
По словам спикера, это будет отдельный законопроект. Предлагается внести поправки в статью 264 Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Санкции за совершение преступления будут серьезно пересмотрены в сторону увеличения. За причинение тяжкого вреда здоровью – лишение свободы на срок от трех до семи лет, в случае гибели человека – от пяти до 12 лет заключения. Самое серьезное наказание предусматривается за гибель двух или более лиц – от восьми до 15 лет лишения свободы.
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