Володин: Ежегодно из-за пьяных водителей гибнут тысячи человек

Каждый год в России под колесами пьяных водителей гибнут более четырех тысяч человек. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече со студентами Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.



В ходе общения была затронута тема ужесточения наказания для нетрезвых водителей, по вине которых произошло ДТП с жертвами. В настоящее время прорабатывается вопрос уголовной ответственности для таких автолюбителей, отметил Володин. При этом он подчеркнул, что вопрос непростой – по нему идет активная дискуссия.



Председатель нижней палаты привел страшную статистику: ежегодно в ДТП гибнут более четырех тысяч человек, около 20 тысяч становятся инвалидами. "Представьте себе, за пять лет под колесами пьяного водителя исчезает город", – добавил Володин. Чтобы остановить это, парламентарии пришли к выводу о необходимости изменения законодательства, отметил спикер Госдумы.

Ранее Вячеслав Володин выступил с предложением ужесточить наказание за пьяную езду. Инициативу в ходе консультаций поддержали в правительстве и Верховном суде.

По словам спикера, это будет отдельный законопроект. Предлагается внести поправки в статью 264 Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Санкции за совершение преступления будут серьезно пересмотрены в сторону увеличения. За причинение тяжкого вреда здоровью – лишение свободы на срок от трех до семи лет, в случае гибели человека – от пяти до 12 лет заключения. Самое серьезное наказание предусматривается за гибель двух или более лиц – от восьми до 15 лет лишения свободы.