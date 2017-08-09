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Авто

Высланной из Москвы Багдасарян нашли работу

Мара Багдасарян. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Мара Багдасарян, скандально прославившаяся своими автогонками по Москве, переехала в Тверскую область. В рамках исполнительного производства она будет проходить обязательные работы в местной библиотеке.
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Исполнительное производство, согласно которому злостная нарушительница правил дорожного движения Мара Багдасарян будет проходить обязательные работы, передано в Тверскую область, куда переехала из Москвы и сама гонщица. Ей предстоит отработать свыше семисот часов, сообщает "Московский комсомолец". По информации издания, работать Мара будет в тверской городской библиотеке имени Герцена.

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"Жизненная энергия Мары, её неутомимость и упорство, безусловно, принесут пользу тверскому библиотечному делу, вдохнут совершенно иную жизнь в привычно тихие и спокойные коридоры "герценки". У Багдасарян будет возможность поучаствовать в многочисленных мероприятиях библиотеки, послушать дискуссионные беседы в "Горнице" и даже принять в них участие, а, может, и стать объектом для обсуждения", – пишет газета.

В библиотеке ни подтвердить, ни опровергнуть информацию не смогли. По словам заместителя директора "герценки" Юлии Крайней, решение о прохождении здесь Марой обязательных работ не является окончательным.

"У неё же нет специального образования. Поэтому я затрудняюсь ответить", – сказала Юлия.

Мара Багдасарян уже зарегистрировалась в Заволжском районе Твери. Официально ее временное место жительства будет по улице Мусоргского, неподалеку от предполагаемого места работы.

Автор: Алексей Минин9 августа 2017, 18:02

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