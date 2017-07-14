Мара Багдасарян довела сотрудницу "Жилищника" до уголовного дела

В рамках расследования уголовного дела по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов" в Москве была задержана сотрудница ГБУ "Жилищник района Сокол". "Женщину подозревают в том, что за вознаграждение она внесла в табель учета рабочего времени ложные сведения о присутствии на рабочем месте в ГБУ "Жилищник" 9 июня этого года гражданки Мары Багдасарян", – цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов столицы.

Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде. Напомним, что гонщице Маре Багдасарян назначили наказание в виде 595 часов обязательных работ.