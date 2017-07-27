Мара Багдасарян странно оправдалась за езду без прав

Мару Багдасарян, героиню светских хроник последнего времени, снова наказали. Теперь – за попытку помочь незнакомцу.

По сообщению Давида Кемулария, адвоката Мары Багдасарян, участницы гонок "золотой молодежи" на Gelandewagen, его подзащитная снова наказана. В этот раз – за попытку оказать помощь незнакомому мужчине.

"Она спустилась во двор, и какой-то человек попросил её передвинуть машину, так как он не мог выехать. Как только она завела машину, к ней подъехали сотрудники полиции", — приводит РИА Новости слова адвоката. Судя по словам защитника, Мару снова подставили. К слову, ранее адвокат опровергал сообщения об очередном задержании своей клиентки.



По сообщениям СМИ, полиция задержала Мару Багдасарян рядом с Воробьевыми горами. На "мажорку" был составлен очередной протокол о нарушении правил дорожного движения и езде без водительских прав. По словам самой задержанной, она просто хотела помочь незнакомому мужчине проехать: ее машина стояла как раз на пути и Мара просто хотела ее немного отогнать, освободив дорогу другому водителю.

В марте 2017 года суд пожизненно лишил Мару Багдасарян водительских прав. Теперь, по этому нарушению, ей грозит штраф в 30 тысяч рублей или обязательные работы.