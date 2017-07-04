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Мара Багдасарян устроилась продавать колбасу

Мара Багдасарян. Фото: GLOBAL LOOK press\Komsomolskaya Pravda
Скандально известная гонщица Мара Багдасарян устроилась на работу. Чтобы погасить накопившиеся штрафы, она будет торговать колбасой в организации своего отца.
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Мажорка Багдасарян теперь работает в ООО "Нучар" – компании по продаже мясных и колбасных изделий, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Примечательно, что эта организация принадлежит отцу стритрейсерши, крупному бизнесмену Эльмару Багдасаряну.

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 Мара Эльмаровна Багдасарян

Мара Эльмаровна Багдасарян стритрейсер

В ООО "Нучар" лишенная прав гонщица отвечает за работу с закупщиками, за свою деятельность она получает 50 тысяч рублей. На оплату штрафов, общая сумма которых составляет примерно 200 тысяч рублей, она в течение года будет ежемесячно отчислять 15% от зарплаты.

Отметим, что в отношении Мары Багдасарян возбуждены 72 дела об административных правонарушениях, суд приговорил ее к 595 часам обязательных работ. Однако мажорка не только пропустила несколько рабочих дней, но и оформила для смягчения вердикта поддельный больничный лист.

В июле 2017 года суд признал ее виновной в уклонении от обязательных работ. Адвокат 24-летней гонщицы заявил, что она ездила за лекарствами, однако на самом деле Мара отправилась в Махачкалу, чтобы покурить кальян и покататься на картинге с друзьями. Стритрейсершу приговорили к шести суткам ареста и взяли под стражу в здании суда.

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Публикация от Mara 049 (@maraa049)

Как писали Dni.Ru, 20 июня 2017 года Мару Багдасарян окончательно лишили права на управление транспортными средствами. Суд отклонил жалобу представителей мажорки о пересмотре ранее вынесенного вердикта.

Автор: Константин Улюкаев4 июля 2017, 16:42

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