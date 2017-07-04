Мара Багдасарян устроилась продавать колбасу

Скандально известная гонщица Мара Багдасарян устроилась на работу. Чтобы погасить накопившиеся штрафы, она будет торговать колбасой в организации своего отца.

Мажорка Багдасарян теперь работает в ООО "Нучар" – компании по продаже мясных и колбасных изделий, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Примечательно, что эта организация принадлежит отцу стритрейсерши, крупному бизнесмену Эльмару Багдасаряну.

В ООО "Нучар" лишенная прав гонщица отвечает за работу с закупщиками, за свою деятельность она получает 50 тысяч рублей. На оплату штрафов, общая сумма которых составляет примерно 200 тысяч рублей, она в течение года будет ежемесячно отчислять 15% от зарплаты.

Отметим, что в отношении Мары Багдасарян возбуждены 72 дела об административных правонарушениях, суд приговорил ее к 595 часам обязательных работ. Однако мажорка не только пропустила несколько рабочих дней, но и оформила для смягчения вердикта поддельный больничный лист.

В июле 2017 года суд признал ее виновной в уклонении от обязательных работ. Адвокат 24-летней гонщицы заявил, что она ездила за лекарствами, однако на самом деле Мара отправилась в Махачкалу, чтобы покурить кальян и покататься на картинге с друзьями. Стритрейсершу приговорили к шести суткам ареста и взяли под стражу в здании суда.

enter; width:100%;"> Публикация от Mara 049 (@maraa049) Май 28 2017 в 12:13 PDT

Как писали Dni.Ru, 20 июня 2017 года Мару Багдасарян окончательно лишили права на управление транспортными средствами. Суд отклонил жалобу представителей мажорки о пересмотре ранее вынесенного вердикта.