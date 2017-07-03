Мара Багдасарян угодила под суд из-за вояжа в Дагестан

Московская стритрейсерша Мара Багдасарян взята под стражу в зале суда по обвинению в уклонении от обязательных работ. Гонщица проигнорировала ранее вынесенный приговор суда ради развлечений в Махачкале.

Мара Багдасарян признана виновной в уклонении от обязательных работ. Соответствующее наказание ей было назначено за многочисленные нарушения правил дорожного движения.

Адвокат 24-летней девушки заявил, что она пропустила работы, так как ездила за лекарствами. На самом деле Мара отправилась в столицу Дагестана Махачкалу, чтобы покурить кальян и покататься на картинге с друзьями. Пожизненно лишенная водительских прав стритрейсерша приговорена к шести суткам ареста. Под стражу ее взяли прямо в зале суда, сообщает Mash.

Ранее Маре назначили год исправительных работ. 15% своей заработной платы гонщица должна перечислять в пользу государства.

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