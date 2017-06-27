Мару Багдасарян пообещали задержать еще раз

О продолжающихся приключениях Мары Багдасарян, чье имя прогремело на всю страну в связи с делом о многочисленных штрафах, рассказал ее адвокат Давид Кемулария. "Позвонили из Федеральной службы судебных приставов, сообщили, что сегодня вновь задержат и доставят в суд", – цитирует юриста Life.ru.
На заседании будет рассматриваться дело о пропуске девушкой исправительных работ. Как писали Dni.Ru, Багдасарян задержали накануне, однако позже отпустили из зала суда.
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