Мару Багдасарян пообещали задержать еще раз

О продолжающихся приключениях Мары Багдасарян, чье имя прогремело на всю страну в связи с делом о многочисленных штрафах, рассказал ее адвокат Давид Кемулария. "Позвонили из Федеральной службы судебных приставов, сообщили, что сегодня вновь задержат и доставят в суд", – цитирует юриста Life.ru.

На заседании будет рассматриваться дело о пропуске девушкой исправительных работ. Как писали Dni.Ru, Багдасарян задержали накануне, однако позже отпустили из зала суда.