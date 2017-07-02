В жутком столкновении бензовоза с автобусом погибли 14 человек
Столкновение произошло на трассе Самара – Ижевск. По предварительным данным, бензовоз врезался в автобус, в результате чего обе машины загорелись.
В ходе происшествия погибли 14 человек, среди них – двое детей. Пострадали 12 человек, все они были доставлены в больницу.
По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела, по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Глава СК России Бастрыкин поручил взять расследование происшествия на особый контроль.
Известна предварительная версия трагедии. Предположительно, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика, из-за чего и произошло ДТП.
В МВД республики сообщили, что планируют задержать водителей после допроса. В Татарстане был объявлен траур в связи с трагедией, соответствующий документ подписал руководитель субъекта Федерации Рустам Минниханов, передает Life.ru.
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