Теннисистка Уильямс угодила в смертельное ДТП

По данным американских СМИ, знаменитая теннисистка Винус Уильямс стала виновницей аварии, в которой погиб человек. В отчете полиции говорится, что спортсменка не отвлекалась на электронные устройства и не находилась под воздействием алкоголя или наркотиков.

Смертельная авария произошла на одном из перекрестков в городе Палм-Бич-Гарденс (Флорида). Винус Уильямс на внедорожнике въехала в другой автомобиль. Находившийся на пассажирском сиденье 78-летний мужчина был госпитализирован с тяжелой травмой головы, передает "Р-Спорт". Через 14 дней он скончался. Его жена, управлявшая машиной, также была доставлена в больницу с ушибами и переломами.

Согласно отчету полиции, виновницей аварии является Уильямс. При выезде на перекресток она нарушила правила дорожного движения. В документе отмечается, что в этот момент теннисистка не отвлекалась на электронные устройства и не находилась под воздействием алкоголя или наркотиков.

enter; width:100%;"> Публикация от Venus Williams (@venuswilliams) Июн 10 2017 в 7:49 PDT

В США любое неправомерное лишение жизни рассматривается как убийство. Тяжесть наказания зависит от законов штата и решения судьи. Впрочем, прежде стороне обвинения предстоит доказать, что речь идет о причинении смерти. Судьба спортсменки во многом зависит от юридических процедур.

Публикация от Venus Williams (@venuswilliams) Май 21 2017 в 2:26 PDT

Отметим, 37-летняя Винус Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, семикратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде и 14-кратной – в парном разряде. Входит в число сильнейших теннисистов в мире.