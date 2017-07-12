В Тюмени поймали пьяную беременную автоледи без прав

Ночью на одной из улиц Тюмени инспектор ДПС остановил внедорожник Toyota Camry, которым управляла 23-летняя беременная женщина, сообщает URA.RU. Полицейский почувствовал запах алкоголя, и автоледи призналась, что пила пиво. Ее слова подтвердила экспертиза. Кроме того, у нарушительницы не было прав – их отобрали за езду в нетрезвом виде еще в апреле 2016 года.

Суд признал будущую мать виновной по статье "Повторная пьяная езда" и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Ее снова лишили прав – на этот раз на два с половиной года.