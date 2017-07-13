Инспектор ДПС рискнул жизнью ради спасения водителя

Сотрудник подмосковного управления ГИБДД России рискнул жизнью, чтобы спасти участника дорожного движения. Инцидент произошел на месте аварии в районе второго километра дороги А-108 в Московской области во время оформления соответствующих документов.

"Один из инспекторов, увидев приближающийся большегрузный автомобиль, полуприцеп которого находился в заносе, мгновенно сориентировался и оттолкнул в сторону участника ДТП", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Кабина большегруза задела стража порядка по касательной и въехала в патрульную машину, где сидел его коллега.

Оба офицера были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В ведомстве отметили, что перед началом оформления документов полицейские выставили ограждающие конусы и знаки аварийной остановки.