Пьяный уралец прокатил инспектора ДПС на капоте

Жителю города Ишим Тюменской области грозит уголовная ответственность не только за пьяную езду, но и за насилие в отношении сотрудника полиции, сообщает URA.RU. Пьяный нарушитель отказался общаться с представителями власти, заблокировав окна и двери в машине. Когда инспектор ДПС начал обходить автомобиль, он нажал на газ.

Чтобы не попасть под колеса, стражу порядка пришлось запрыгнуть на капот. В таком положении он проехал несколько сотен метров, пока патрульная машина не загнала злоумышленника в тупик. Проверка на наличие алкоголя в организме водителя показала 0,55 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха. Нетрезвым его задерживали и в 2015 году.