Россиян предупредили о всплеске детской смертности

В России вступили в силу новые правила перевозки детей в машинах, позволяющие не использовать специальные автокресла. Эксперты уверены: риск для ребенка стать жертвой ДТП теперь возрастет.

Эксперт Сергей Смирнов назвал нововведения опасными. Он сослался на краш-тесты, доказывающие, что защитить юного пассажира может только автокресло.

"Полностью защитить ребенка в случае возникновения аварийной ситуации можно, исключительно используя автокресло, которое защищает от фронтального и бокового удара, позволяет пристегнуть ребенка таким образом, чтобы штатные ремни не проходили по области шеи. Мы проводили краш-тесты – без кресла дети чаще получают травмы, несовместимые с жизнью. Скорее всего, увидим всплеск детской смертности", – заявил Смирнов в интервью Life.ru.



По словам специалиста, обращаться к штатным автомобильным средствам можно с 11 лет. К этому возрасту дети обычно вырастают до 150 сантиметров, что позволяет использовать ремень безопасности.

Мнение коллеги поддержала Екатерина Григорова, считающая отказ от детских автокресел необдуманным решением. "По данным Всемирной организации здравоохранения, использование детских удерживающих устройств позволяет снизить смертность среди младенцев на 71%, а среди детей более старшего возраста – на 54%. Их размещение по направлению движения снижает риск травм на 76%, а тяжких – на 92%", – отметила она в эфире телеканала "Россия 24".

Как писали Dni.Ru, в силу вступили новые правила перевозки детей в автомобиле. Теперь категорически запрещается оставлять в салоне ребенка младше семи лет одного, зато пассажиры в возрасте от семи лет могут ездить на заднем сиденье легковушки или в кабине грузовика без специального кресла.

Впрочем, пристегнуть ремень безопасности подростку все же придется. На переднем сиденье ребенок до 12 лет по-прежнему может находиться лишь в автолюльке.