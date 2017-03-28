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Авто

Россиянам разрешили перевозить детей без автокресел

Фото: Matt Cardy/Gettyimages.ru
Верховный суд России разрешил родителям перевозить детей до 12 лет без автокресел. При этом в машине следует использовать другие удерживающие устройства в сочетании с ремнями безопасности.
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Соответствующее решение было вынесено после рассмотрения жалобы водителя из Екатеринбурга, сообщает РАПСИ. В 2010 году мужчина был оштрафован на три тысячи рублей за то, что перевозил ребенка не в автокресле, однако пристегнув его ремнем безопасности.

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Водитель решил обжаловать это решение в суде. В ГАИ, Верх-Исетском суде Екатеринбурга и Свердловском областном суде позицию истца не поддержали.

Однако Верховый суд не нашел состава правонарушения и прекратил в отношении водителя административное дело. Кроме того, орган правосудия принял решение отменить правило об обязательном использовании автокресел и разрешить пристегивать детей с помощью других устройств. 

Отметим, ранее для автолюбителей было введено еще одно правило. Правительство России утвердило новый способ получения водительского удостоверения. Теперь права можно будет получить в многофункциональных центрах (МФЦ). 

Согласно постановлению, в МФЦ теперь можно написать заявление на получение свидетельства о праве на управление транспортным средством. Раньше эту услугу оказывали только подразделения Госавтоинспекции. 

При наличии медицинских справок сотрудники МФЦ заменят права на новые до истечения срока их действия. Переоформленный документ будет выдаваться на десять лет. 

Отметим, что помимо автокресел существуют и другие способы зафиксировать положение ребенка в салоне автомобиля. Поскольку стандартный ремень безопасности рассчитан на рост не менее 150 сантиметров, то для маленьких детей существует специальный адаптер. Это удерживающее устройство позволяет зафиксировать защитный ремень на теле "нестандартного" пассажира.  

Автор: Светлана Сидорчук28 марта 2017, 13:52

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