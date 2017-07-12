В силу вступили серьезные изменения ПДД

С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле. С 12 июля 2017 года категорически запрещается оставлять в салоне ребенка младше семи лет одного.

Заместитель главы Госавтоинспекции России Владимир Кузин рассказал, что теперь оставление малолетнего ребенка в салоне будет приравниваться к "нарушению правил остановки или стоянки транспортных средств". "В случае непосредственного выявления сотрудниками ГАИ факта оставления ребенка младше семи лет в стоящем транспортном средстве без совершеннолетнего лица либо поступления информации по данному факту из других источников принимается решение о привлечении водителя к административной ответственности", – пояснил он, добавив, что в городах федерального значения за это грозит штраф до двух с половиной тысяч рублей.

Еще одно изменение в ПДД также касается правил перевозки детей а автомобиле. Теперь подростки в возрасте от семи лет могут ездить на заднем сиденье "легковушки" или в кабине грузовой машины как с пристегнутым ремнем безопасности, так и в специальном кресле. Однако на переднем сиденье ребенок по-прежнему может сидеть, лишь находясь в автолюльке.

"Вместе с тем из соображений безопасности Госавтоинспекция все же рекомендует перевозить детей в детском автокресле даже после достижения ими семилетнего возраста", – цитирует ТАСС Владимира Кузина. "Безусловно, здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным использование недетского автокресла, а штатных ремней безопасности", добавил он.

Также в дополнениях к ПДД уточняются и правила перевозки людей на мотоцикле. Теперь провозить на заднем сидении байка детей младше 12 лет категорически запрещено, за это правонарушение водителю грозит штраф в три тысячи рублей.

Тем не менее, по словам замглавы ГИБДД, намеренно проверять возраст детей инспекторы ГАИ не будут. "Мы считаем, что и сотрудники порядочные, и взрослые, которые перевозят детей, тоже люди честные", – заключил он.