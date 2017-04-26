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Экономика

Таможня открыла охоту на дешевые детские автокресла

Фото: GLOBAL LOOK press/Maria Zaitceva
Федеральная таможенная служба России ужесточила контроль за ввозом в страну контрафактного товара. Специалисты отметили, что большое внимание будет уделено защите от дешевых и некачественных детских автокресел.
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Проблема наплыва контрафактных детских автокресел стала актуальной из-за скачка валют, из-за которой этот важный элемент безопасности стал дорогой покупкой для заметной части россиян. "Многие из них при покупке защитных устройств стали ориентироваться не на степень защиты ребенка, а на цену. В результате в страну стали ввозить больше некачественных или контрафактных изделий", – цитирует газета "Известия" президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонину Цицулину.

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"Поставщиков такого товара интересует не безопасность детей, а возможность быстро и хорошо заработать. Дешевые автокресла и подделки под фирменные, как правило, немецкие или итальянские изделия, часто не соответствуют требованиям безопасности, а следовательно, опасны для детей. При аварии такое кресло не только не защитит ребенка, а, наоборот, может причинить ему вред", – добавила она.

Именно с проникновением такого товара в страну намерены боротся в Федеральной таможенной службе. Причем касается это в том числе и товаров, отправленных по почте.

По таможенному законодательству Евразийского экономического союза  ввоз в страну контрафакта для личного пользования не запрещается – считается, что покупатель добровольно принимает на себя все риски. Однако в международном праве существует четкая норма, не позволяющая пересылать контрафактную продукцию в международных почтовых отправлениях. Ей и будут руководствоваться таможенники при борьбе с дешевыми подделками детских автокресел.

Возбуждать дела об административном правонарушении в отношении пересылающего контрафакт почтой все же не будут – посылку просто вернут отправителю. "Центральным таможенным управлением уже сейчас выявляется достаточно много контрафакта в посылках, который потом возвращается за границу. Таможенники наладили эффективный контакт со своими китайскими коллегами, что позволяет вместе бороться с потоком незаконного товара", – рассказал начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев.

Автор: Геннадий Куприянов26 апреля 2017, 08:19

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