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Авто

Обвиняемых в нарушении ПДД лишат прав до суда

Фото: Леонид Павлюченко/Dni.Ru
Правительство предложило поправки в законопроект об альтернативных мерах пресечения для фигурантов уголовных дел о нарушении ПДД. Еще до суда, на все время следствия, водители рискуют остаться без прав.
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Еще в 2015 году депутаты Госдумы выступили с инициативой расширить список мер пресечения в Уголовно-процессуальном кодексе. Помимо возможности отправить фигуранта дела в СИЗО или под домашний арест, освободить под залог или личное поручительство, суду были предложены альтернативные меры: запрет на пользование телефоном, почтой и интернетом, на общение с определенными людьми и посещение некоторых мест для исключения оказания давления на свидетелей.

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Правительство России подготовило поправки в законопроект, которые предусматривают лишение прав для фигурантов уголовных дел о нарушении Правил дорожного движения на время следствия, пишет газета "Известия". Дата рассмотрения документа во втором чтении пока не известна.

Эксперты назвали подобную инициативу логичным и правильным шагом, предотвращающим "откровенно чудовищные инциденты". Как заметил координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов, сейчас человек, в отношении которого возбуждено дело о "пьяном" ДТП, может продолжать ездить за рулем. Новая норма поможет избежать таких коллизий.

Председатель коллегии "Каневский, Чургулия и партнеры" Герман Каневский уверен, что с учетом доработки эти меры пойдут на пользу и гуманизируют правоотношения в целом. С ним согласен адвокат Алексей Михальчик: "Введение альтернативных мер можно только приветствовать. Но надо, чтобы они реально применялись, иначе мы рискуем получить декларативную норму, которая почти не работает".

По мнению адвоката Александра Боломатова, запрет на управление автомобилем для фигурантов уголовных дел о нарушении ПДД не всегда будет оправданным. "Это странная норма — сродни запрету ездить на лифте. Вина человека еще не установлена, может быть, он ни в чем не виноват, а ему уже на много месяцев запрещают ездить на машине", – пояснил юрист.

Автор: Геннадий Куприянов10 июля 2017, 08:32

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