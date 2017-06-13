Правила дорожного движения отказались менять ради байкеров

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать ряд предложений, касающихся движения мотоциклистов между рядами. Опрошенные эксперты, однако, высказались против идеи вводить в ПДД особые нормы для байкеров, передает "Коммерсантъ". Подобные изменения могли бы лишь запутать как водителей, так и самих мотоциклистов. В связи с этим вопрос о внесении изменений в ПДД по поводу движения байкеров между рядами пока снят с повестки дня. В ближайшее время каких-либо решений на этот счет приниматься не будет. Примечательно, что подобный подход положительно оценили и представители мотосообществ.

