В Москве стритрейсершу Мару Багдасарян отпустили из зала суда. Дело о ее правонарушении было возвращено в Федеральную службу судебных приставов, передает Life.ru.

Напомним, 26 июня Багдасарян была задержана по подозрению в прогуле исправительных работ. Через адвоката она сообщила, что отлучилась лишь на час за лекарствами.