Сорванная на Рублевке крыша догнала семь элитных авто
Шквальный ветер, обрушившийся на Москву 29 мая, снес крышу у автоцентра, торгующего элитными автомобилями. В результате слетевшая кровля повредила пять Bentley и два Ferrari, сообщает Life.ru.
Порывы ураганного ветра местами достигали рекордной скорости в 25 метров в секунду, то есть 90 километров в час. Стихия унесла жизни 15 человек – их придавило упавшими деревьями. Травмы получили почти две сотни москвичей и гостей столицы. Из-за урагана были отменены рейсы, останавливались поезда и электрички.
Буйство стихии на Рублевке даже снял на видео популярный исполнитель Дима Билан. За три дня ролик набрал более 200 тысяч просмотров.
Вот так Лена @lenaperminova , только закончили съёмку " Безумного Шляпника " как грянуло нечто !!! Такая вот рублевка нынче ����♂️ успели хоть все отснять , а вот успею ли я на #mtv - воопроос!!! Лен , Сходил за гречиШным хлебом ))))))) ���� / That's it, Lena @lenaperminova, just finished shooting "Mad Hatter" as something struck !!! This is rublevka at this moment ���� We had time to shoot everything at least! but will I be on time at #mtv - that's a question !!! Lena, I went for a buckwheat bread))))))) ����
Власти столицы распорядились выплатить всем пострадавшим денежную компенсацию. Семьи погибших получат по миллиону рублей. Пострадавшие – по пятьсот тысяч рублей.
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