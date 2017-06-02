Сорванная на Рублевке крыша догнала семь элитных авто

Буря, обрушившаяся на Москву, не минула и Рублевку. В автоцентре, торгующем элитными иномарками, сорванная порывом ветра кровля повредила несколько автомобилей премиум-класса.

Шквальный ветер, обрушившийся на Москву 29 мая, снес крышу у автоцентра, торгующего элитными автомобилями. В результате слетевшая кровля повредила пять Bentley и два Ferrari, сообщает Life.ru.

Порывы ураганного ветра местами достигали рекордной скорости в 25 метров в секунду, то есть 90 километров в час. Стихия унесла жизни 15 человек – их придавило упавшими деревьями. Травмы получили почти две сотни москвичей и гостей столицы. Из-за урагана были отменены рейсы, останавливались поезда и электрички.

Буйство стихии на Рублевке даже снял на видео популярный исполнитель Дима Билан. За три дня ролик набрал более 200 тысяч просмотров.

Власти столицы распорядились выплатить всем пострадавшим денежную компенсацию. Семьи погибших получат по миллиону рублей. Пострадавшие – по пятьсот тысяч рублей.