МЧС сделало экстренное предупреждение о погоде в Москве

Столичное управление МЧС объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве, передает РИА Новости. Скорость порывов ветра в городе в ночь на 1 июня может достигнуть 24 метров в секунду. Спасатели предупредили об угрозе повреждения линий электропередачи и обрушения деревьев.
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