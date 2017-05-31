МЧС сделало экстренное предупреждение о погоде в Москве

Столичное управление МЧС объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве, передает РИА Новости. Скорость порывов ветра в городе в ночь на 1 июня может достигнуть 24 метров в секунду. Спасатели предупредили об угрозе повреждения линий электропередачи и обрушения деревьев.