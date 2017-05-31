Москвичей предупредили о новом урагане

В ночь на 1 июня в Москве и Подмосковье сложится крайне сложная погодная ситуация, предупредил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ожидаются ливни, грозы и сильный ветер, порывы которого будут достигать 24 метров в секунду, передает РИА ФАН. "На протяжении ближайшего часа будем проводить дополнительные специальные расчеты, вечером еще может появиться дополнительная информация", – рассказал синоптик. Если предположения специалистов подтвердятся, то Москву ждет повторение разрушительного урагана, обрушившегося на столицу 29 мая.