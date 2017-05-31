Штормовое предупреждение объявлено в 22 регионах России

В ночь на 1 июня на территории 22 областей и республик Центрального и Приволжского регионов России ожидается шквалистый ветер с порывами до 24 метров в секунду. В МЧС уточнили, что ураган возможен в Белгородской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Ярославской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской области, а также Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Республике Татарстан и в Пермском крае.

С 31 мая по 1 июня в данных регионах ожидаются обильные осадки, местами с грозами, возможен град, передает "Интерфакс". МЧС России рекомендует гражданам не покидать свои дома без крайней необходимости, отказаться от использования личных автомобилей, избегать нахождения вблизи широкоформатных конструкций.