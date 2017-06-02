В крупном ДТП под Москвой пострадал чемпион мира
Спортсмен был срочно госпитализирован. Медики диагностировали у Прокина закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, вывих шейного отдела позвоночника и ушибы, сообщает Life.ru.
Ранее сообщалось, что на трассе М-4 в Подмосковье столкнулись два автобуса. В результате аварии пострадали 14 человек, в том числе восемь детей. Известно, что один из автобусов направлялся на слет детско-юношеского движения "Школа безопасности" в город Истру.
Ранее в аппарате уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщили о пяти пострадавших несовершеннолетних. Там уточнили, что нет никого в тяжелом состоянии, но один получил переломы, а двое – закрытые черепно-мозговые травмы. "К сожалению, снова не выполнен ряд требований по обеспечению безопасной перевозки детей", – резюмировала Кузнецова.
Напомним, крупное ДТП с участием автобуса произошло 18 мая в Москве. На Новолужнецкой набережной рейсовый автобус марки "ЛиАЗ" столкнулся сразу с тремя легковыми автомобилями. У одного из них во время движения отлетело и раскололось колесо. В результате аварии двое человек погибли, трое пострадали.
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