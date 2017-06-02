В крупном ДТП под Москвой пострадал чемпион мира

Выяснились новые подробности крупного ДТП, которое произошло в Коломенском районе Подмосковья. В результате столкновения двух автобусов пострадал чемпион мира по дзюдо Сергей Прокин.

Спортсмен был срочно госпитализирован. Медики диагностировали у Прокина закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, вывих шейного отдела позвоночника и ушибы, сообщает Life.ru.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 в Подмосковье столкнулись два автобуса. В результате аварии пострадали 14 человек, в том числе восемь детей. Известно, что один из автобусов направлялся на слет детско-юношеского движения "Школа безопасности" в город Истру.

Ранее в аппарате уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщили о пяти пострадавших несовершеннолетних. Там уточнили, что нет никого в тяжелом состоянии, но один получил переломы, а двое – закрытые черепно-мозговые травмы. "К сожалению, снова не выполнен ряд требований по обеспечению безопасной перевозки детей", – резюмировала Кузнецова.

Напомним, крупное ДТП с участием автобуса произошло 18 мая в Москве. На Новолужнецкой набережной рейсовый автобус марки "ЛиАЗ" столкнулся сразу с тремя легковыми автомобилями. У одного из них во время движения отлетело и раскололось колесо. В результате аварии двое человек погибли, трое пострадали.