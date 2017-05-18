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Авто

Названа причина смертельного ДТП в центре Москвы

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
В Сети появилась информация о возможных причинах ДТП в центре Москвы, в результате которого погибли два человека, еще трое пострадали. Эксперты считают, что причиной трагедии могли стать некачественные колесные диски на одном из автомобилей.
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Специалисты утверждают, что более 90% колес поставляют на российский авторынок недобросовестные китайские производители. Кандидат технических наук, доцент МАДИ Александр Вахромеев заявляет, что перед продажей диски должны проходить обязательное тестирование на соответствие нормам качества, передает Life.ru.

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"Есть службы, которые испытывают эту продукцию, а затем административные органы решают, заслуживают ли те или иные колесные диски сертификации или не заслуживают", – заявил эксперт. "У нас есть регламент по безопасности колесных транспортных средств, но он не всегда соблюдается. На мой взгляд, этот вопрос необходимо решать на законодательном уровне", – отметил Вахромеев.

В то же время вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко выдвинул свою версию произошедшего. "Когда я увидел, что машины разбросаны по запчастям, подумал, что вряд ли скоростной режим соответствует заявленному", – сказал он после просмотра видео с места трагедии.

Специалист пояснил, что при разрыве колеса на передней оси происходит резкое торможение машины с последующим ее опрокидыванием или сходом с дороги. "Если это заднее колесо, то эффект немного слабее, начинает заносить заднюю часть автомобиля. Но если машина оснащена системой ЕСП и контролем курсовой устойчивости, то данный автомобиль на скорости до 60 километров в час остановить можно", – считает Александр Казаченко.

Напомним, утром 18 мая на Новолужнецкой набережной в Москве произошло крупное ДТП. Рейсовый автобус марки "ЛИАЗ" столкнулся сразу с тремя легковыми автомобилями. У одного из них во время движения отлетело и раскололось колесо, передает радиостанция "Говорит Москва".

Автор: Константин Улюкаев18 мая 2017, 19:49

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