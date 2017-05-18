Названа причина смертельного ДТП в центре Москвы

В Сети появилась информация о возможных причинах ДТП в центре Москвы, в результате которого погибли два человека, еще трое пострадали. Эксперты считают, что причиной трагедии могли стать некачественные колесные диски на одном из автомобилей.

Специалисты утверждают, что более 90% колес поставляют на российский авторынок недобросовестные китайские производители. Кандидат технических наук, доцент МАДИ Александр Вахромеев заявляет, что перед продажей диски должны проходить обязательное тестирование на соответствие нормам качества, передает Life.ru.

"Есть службы, которые испытывают эту продукцию, а затем административные органы решают, заслуживают ли те или иные колесные диски сертификации или не заслуживают", – заявил эксперт. "У нас есть регламент по безопасности колесных транспортных средств, но он не всегда соблюдается. На мой взгляд, этот вопрос необходимо решать на законодательном уровне", – отметил Вахромеев.

В то же время вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко выдвинул свою версию произошедшего. "Когда я увидел, что машины разбросаны по запчастям, подумал, что вряд ли скоростной режим соответствует заявленному", – сказал он после просмотра видео с места трагедии.

Специалист пояснил, что при разрыве колеса на передней оси происходит резкое торможение машины с последующим ее опрокидыванием или сходом с дороги. "Если это заднее колесо, то эффект немного слабее, начинает заносить заднюю часть автомобиля. Но если машина оснащена системой ЕСП и контролем курсовой устойчивости, то данный автомобиль на скорости до 60 километров в час остановить можно", – считает Александр Казаченко.

Напомним, утром 18 мая на Новолужнецкой набережной в Москве произошло крупное ДТП. Рейсовый автобус марки "ЛИАЗ" столкнулся сразу с тремя легковыми автомобилями. У одного из них во время движения отлетело и раскололось колесо, передает радиостанция "Говорит Москва".