Автобус с десятками украинцев разбился в Турции
Известно, что в перевернувшемся автобусе находились туристы, направлявшиеся на термальные источники в Памуккале, сообщает Hurriyet. На месте происшествия работают полицейские и медики. На данный момент известно, что часть пострадавших уже госпитализированы.
Генконсульство России в Анталье проверило сведения об аварии, передает РИА Новости со ссылкой на консула дипмиссии Алексея Шиванова. Первоначально сообщалось, что в автобусе находились русские туристы, однако эта информация не подтвердилась.
Оказалось, что в транспортном средстве были украинцы. "Россиян нет среди пассажиров автобуса. Как нам сообщил губернатор Стамбула, в автобусе находились граждане Украины", – заявила пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова,
В Сети опубликовано первое видео с места событий, передает Life.ru со ссылкой на Dogan News Agency. Как видно на кадрах, перевернувшийся автобус сильно поврежден.
Напомним, на этой же трассе 13 мая случилось страшное ДТП. Автобус сорвался в обрыв из-за того, что водитель потерял управление на опасном горном участке пути. Авария унесла жизни более 20 человек.
Наталья Шкулева опубликовала любопытную видеозапись
Россиянки блистали на красной дорожке международного кинофестиваля
Выбор темного наряда певица связала с настроением
За возможность одеть красотку бьются самые именитые модельеры