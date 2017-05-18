Автобус с десятками украинцев разбился в Турции

В Турции на трассе Мугла – Денизли в 10:00 по местному времени туристический автобус попал в крупное ДТП. В результате аварии пострадали 18 человек.

Известно, что в перевернувшемся автобусе находились туристы, направлявшиеся на термальные источники в Памуккале, сообщает Hurriyet. На месте происшествия работают полицейские и медики. На данный момент известно, что часть пострадавших уже госпитализированы.

Генконсульство России в Анталье проверило сведения об аварии, передает РИА Новости со ссылкой на консула дипмиссии Алексея Шиванова. Первоначально сообщалось, что в автобусе находились русские туристы, однако эта информация не подтвердилась.

Оказалось, что в транспортном средстве были украинцы. "Россиян нет среди пассажиров автобуса. Как нам сообщил губернатор Стамбула, в автобусе находились граждане Украины", – заявила пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова,

В Сети опубликовано первое видео с места событий, передает Life.ru со ссылкой на Dogan News Agency. Как видно на кадрах, перевернувшийся автобус сильно поврежден.

Напомним, на этой же трассе 13 мая случилось страшное ДТП. Автобус сорвался в обрыв из-за того, что водитель потерял управление на опасном горном участке пути. Авария унесла жизни более 20 человек.