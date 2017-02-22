Водитель чудом избежал смерти под колесами автобуса

Камеры видеонаблюдения зарегистрировали крупное ДТП на Русском мосту во Владивостоке. Водитель легкового автомобиля чудом остался жив, избежав столкновения с автобусом.

Мужчина еле справился с управлением автомобилем и с трудом остановился на обочине заснеженного моста. Когда водитель вышел осмотреть машину, в нее на огромной скорости врезался автобус, передает Life.ru.

Транспортное средство буквально смяло легковушку. Если бы герой ролика в этот момент находился за рулем, он наверняка бы погиб.