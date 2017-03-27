Стритрейсеров хотят сажать на 5 лет

Сенатор Вадим Тюльпанов внес в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за гонки без правил. Если документ вступит в силу, то стритрейсерам грозит наказание в виде пяти лет тюрьмы.

"Демонстративная езда по паркам и пешеходным зонам, гонки на скорости свыше 200 километров в час, прямое неподчинение сотрудникам ДПС и провоцирование их на погоню с прямой трансляцией в Интернете – это не просто нарушение ПДД (Правил дорожного движения), а настоящее хулиганство, которое должно повлечь за собой уголовную ответственность", – говорится в законопроекте Тюльпанова.

Автор документа предлагает внести поправки в Уголовный кодекс и приравнять стритрейсеров к хулиганам, которые используют оружие, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу сенатора. Согласно законопроекту, грубое нарушение водителем общественного порядка должно квалифицироваться как уголовное преступление.

Тюльпанов предлагает наказывать стритрейсеров штрафом в размере от 300-500 тысяч рублей или в размере общей суммы доходов за период от двух до трех лет. В некоторых случаях предлагается карать за гонки обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет. В особенно тяжелых случаях за скоростное вождение грозит до пяти лет тюремного заключения.

Напомним, за последний год на российских дорогах стали все чаще появляться стритрейсеры, большинство из которых – молодые люди из обеспеченных семей. Водители этого типа периодически устраивают гонки на проезжей части, демонстративно пренебрегая правилами дорожного движения и угрожая жизни и здоровью, как других водителей, так и пешеходов.

Наиболее известной стритрейсершей стала москвичка Мара Багдасарян. Девушка неоднократно оказывалась в центре скандальных ситуаций из-за своего увлечения скоростной ездой. Совсем недавно по решению суда она была лишена водительских прав бессрочно.