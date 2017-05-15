Сын вице-президента "Лукойла" оправдался за скандальное видео

Сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров, прославившийся после побега от сотрудников ДПС на автомобиле Gelandewagen, оправдался за новое скандальное видео в своем аккаунте в соцсети Instagram. Он рассказал, что уже давно не ведет эту страницу.

Руслан Шамсуаров заявил, что он не причастен к публикации нового видео в его аккаунте borzrus в Instagram, передает телеканал РЕН ТВ. По его словам, он не контролирует свою страницу уже на протяжении года. "У меня нет ни желания, ни технической возможности как-либо влиять на содержание этого аккаунта", – заявил сын вице-президента "Лукойла".

Также мажор отметил, что СМИ, несмотря ни на что, регулярно "тиражируют фальшивки". Возмущенный Шамсуаров подчеркнул, что журналисты публикуют информацию о нем с обязательным упоминанием места работы и должности его отца.

Ранее в социальной сети Instagram появилось короткое видео, на котором неизвестный за рулем автомобиля, похожего на Gelandewagen, едет по разделительной полосе на Новом Арбате. Подтвердить личность Шамсуарова на видео и дату создания ролика следователям пока не удалось.

Тем не менее по факту публикации записи нового нарушения стражи порядка провели соответствующую проверку. В тот же день, 15 мая, судебные приставы наконец постановили конфисковать автомобиль Руслана Шамсуарова.

Напомним, в мае 2016 года представители золотой молодежи, среди которых был и сын вице-президента "Лукойла", устроили гонки на Mercedes Gelandewagen. Позднее, уже после следствия, стало известно, что судебные приставы разыскивают Шамсуарова из-за неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения. По данным издания "Комсомольская правда", мажор задолжал Федеральной службе судебных приставов 2833 рубля и 34 копейки