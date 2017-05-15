Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал издевательское видео
Сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров опубликовал у себя в Instagram видео нарушения дорожного движения. На записи, сделанной из салона автомобиля, видно, как водитель выезжает из длинной пробки в центре города на выделенную полосу и мчится по ней, передает сетевое издание m24.ru.
Судя по ролику, нельзя сказать, сам ли Шамсуаров сидит за рулем. Вместе с тем очевидно, что таким образом молодой человек явно хотел поиздеваться над правоохранительными органами, пишет РЕН ТВ.
Напомним, представители "золотой молодежи", среди которых был и Руслан Шамсуаров, устроили гонки на Mercedes Gelandewagen весной 2016 года. В феврале этого года стало известно, что судебные приставы разыскивают сына вице-президента "Лукойла" из-за неоплаченных штрафов в размере 1,5 тысяч рублей.
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