Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал издевательское видео

Известный столичный мажор Руслан Шамсуаров, которого разыскивают судебные приставы за уклонение от уплаты штрафов, попал в очередной дорожный скандал. Молодой человек опубликовал видео, на котором водитель нахально разъезжает по выделенной полосе.

Сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров опубликовал у себя в Instagram видео нарушения дорожного движения. На записи, сделанной из салона автомобиля, видно, как водитель выезжает из длинной пробки в центре города на выделенную полосу и мчится по ней, передает сетевое издание m24.ru.

Судя по ролику, нельзя сказать, сам ли Шамсуаров сидит за рулем. Вместе с тем очевидно, что таким образом молодой человек явно хотел поиздеваться над правоохранительными органами, пишет РЕН ТВ.

Напомним, представители "золотой молодежи", среди которых был и Руслан Шамсуаров, устроили гонки на Mercedes Gelandewagen весной 2016 года. В феврале этого года стало известно, что судебные приставы разыскивают сына вице-президента "Лукойла" из-за неоплаченных штрафов в размере 1,5 тысяч рублей.

