Сына вице‑президента "Лукойла" разыскивают приставы

Судебные приставы разыскивают сына вице-президента "Лукойла"
Руслана Шамсуарова. Молодой человек задолжал 1,5 тысячи рублей, не оплатив
исполнительский сбор и штраф за превышение скорости на трассе в Подмосковье, передает Life.ru.
Напомним, представители "золотой молодежи", среди которых был и Руслан Шамсуаров, устроили гонки на Mercedes Gelandewagen весной 2016 года. Вслед за нарушителями выехали несколько автомобилей ДПС. Молодые люди за рулем Gelandewagen транслировали погоню в интернете в прямом эфире. Позднее участников гонки удалось задержать.
Спортсменка открыла "Кубок чемпионок "Газпром" в Москве
Звезда "Дома-2" закатила скандал в Instagram своего экс-супруга
Знаменитые исполнители снова поссорились
Певица Лолита Милявская стала первой звездой в новой передаче Юлии Высоцкой