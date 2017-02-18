Сына вице‑президента "Лукойла" разыскивают приставы

Судебные приставы разыскивают сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова. Молодой человек задолжал 1,5 тысячи рублей, не оплатив исполнительский сбор и штраф за превышение скорости на трассе в Подмосковье, передает Life.ru.



Напомним, представители "золотой молодежи", среди которых был и Руслан Шамсуаров, устроили гонки на Mercedes Gelandewagen весной 2016 года. Вслед за нарушителями выехали несколько автомобилей ДПС. Молодые люди за рулем Gelandewagen транслировали погоню в интернете в прямом эфире. Позднее участников гонки удалось задержать.