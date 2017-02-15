В деле мажоров на Gelandewagen поставлена точка

В расследовании дела мажоров, "прославившихся" после бегства на Gelandewagen от полицейских, поставлена точка. Московский городской суд отказался ужесточить приговор представителям золотой молодежи.

Прокурор требовал заменить 300 часов обязательных общественных работ реальным сроком заключения в колонии, сообщает РИА Новости. По его словам, Гагаринский суд Москвы при вынесении вердикта не учел факт предварительного сговора, а также умысла на агрессивное управление транспортным средством и оскорбление сотрудников ДПС.

Гособвинитель отметил, что один из подозреваемых, Виктор Усков, во время совершения преступления был условно осужден и находился на испытательном сроке. "Полагаю, что приговор постановлен незаконно и необоснованно. Приговор нужно отменить и направить дело на новое рассмотрение", – цитирует прокурора "МК".

Позицию стороны обвинения поддержал адвокат потерпевших сотрудников ДПС Евгений Черноусов, подчеркнувший, что мажоры создали реальную угрозу для жизни патрульных. "Водитель Маджидов не мог быть оправдан, поскольку именно он был за рулем и совершал маневры", – уточнил он.

Шамсуаров попросил суд при новом рассмотрении не обращать внимание на искуственно созданную шумиху в СМИ. — Алиса (@AlisaTitko) 15 февраля 2017 г.

Однако Мосгорсуд отклонил жалобу. "Приговор оставить без изменения, апелляционный протест прокуратуры – без удовлетворения", – заявил судья. Теперь вердикт вступил в законную силу.

Во время судебного процесса сын вице-президента ЛУКОЙЛа Руслан Шамсуаров сообщил, что сделал выводы за 15 дней административного ареста. "Я уже понес наказание – меня лишили прав и изъяли машину", – добавил он.

В свою очередь Виктор Усков заявил, что был поставлен на учет осужденных только через три месяца после преступления. "У меня не было времени, чтобы доказать свою добропорядочность. Дайте мне шанс реабилитироваться перед обществом", – попросил мажор.

В зал судебного заседания уже прибыли Шамсуаров Руслан, Усков Виктор и Маджидов Абдуваход. Снимать и фотографировать запрещено. pic.twitter.com/g0VUovx8aQ — Алиса (@AlisaTitko) 15 февраля 2017 г.

Напомним, что Руслан Шамсуаров вместе с друзьями устраивал заезды на внедорожнике Gelandewagen, систематически нарушая ПДД и хвастаясь этим в Сети. Полицейские устроили погоню за представителями золотой молодежи и задержали их. Добавим, что один из подозреваемых, Абдувахоб Маджидов, был полностью оправдан.