Водителю незаведенной машины пришел штраф за превышение скорости

Жителю Вологды выписали штраф за превышение скорости. Примечательно, что в момент видеофиксации правонарушения автомобиль находился на платформе эвакуатора.

Владелец эвакуированного автомобиля заявил, что в момент, когда в квитанции зафиксировано превышение скорости, его машина была неподвижна. Он также отметил, что автомобиль стоял на платформе эвакуатора против направления движения, передает Life.ru.



В прикрепленном к штрафу кадре с места "правонарушения" указано, что машина двигалась со скоростью 95 километров в час при разрешенных 70. Снимок также свидетельствует в пользу того, что автомобиль в это время неподвижно стоял на платформе.

Удивленный житель Вологды обратился с жалобой в местное отделение ГИБДД. Стражи порядка объяснили мужчине, что во избежание подобных ситуаций при эвакуации автомобиля необходимо прикрывать номер.

Оспорил в ГИБДД штраф в 500 рублей за превышение которого не было, в итоге оплатил 8100 за неправильную парковку и эвакуатор. #ЖизньБоль — BasikNoS (@BasikNoS) 9 июня 2014 г.

Похожий инцидент произошел в 2016 году в Республике Татарстан. Эвакуатор, на котором находился автомобиль Hyundai, двигался со скоростью 82 километра в час. Спустя месяц водителю эвакуированной машины пришел штраф. Позднее в региональном управлении ГИБДД комичную ситуацию объяснили сбоем в системе видеофиксации.

Публикация от Марсель (@donald_ramsfeld) Авг 16 2016 в 12:19 PDT

Напомним, в правительстве вновь хотят ввести штраф за превышение скоростного режима на десять километров в час. По действующим правилам, водитель может безнаказанно ехать быстрее положенного на 20 километров в час.

Снижение допустимого порога превышения скорости связано с проведением эксперимента по установлению в центре Москвы малоформатных дорожных знаков, которые в 1,2–1,5 раза меньше стандартных. Эксперты уверены, что на скорости выше 60 километров в час такие знаки будут нечитаемы.