У звезды "Дома-2" арестовали автомобиль

У участницы телешоу "Дом-2" Екатерины Балакиной арестовали автомобиль. Судебные приставы сделали это в счет погашения задолженности.

По информации пресс-службы судебных приставов, девушка не заплатила более 60 тысяч рублей страховых взносов ИП. Сообщается, что звезда "Дома-2" исполнять решение суда не стала и игнорировала предупреждения чиновников.

В результате в рамках акции "Долг платежом красен" приставы арестовали автомобиль девушки в Ярославле на парковке у одного торговых центров, передает "Московский комсомолец – Ярославль". Эвакуатор забрал Opel Astra Балакиной на штрафстоянку.

Примечательно, что на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов указана другая сумма долга. О том, где кроется ошибка в размере задолженности, пока не известно. Екатерине Балакиной необходимо выплатить требуемую сумму в течение десяти дней, иначе ее автомобиль будет выставлен на продажу.

Отметим, участники популярного телепроекта "Дом-2" не в первый раз становятся героями криминальных сводок. Напомним, в октябре 2016 года бывшая участница реалити-шоу, жительница Омска Анастасия Полетаева пошла под суд по обвинению в финансовых махинациях. Следствие полагает, что девушка входила в состав ОПГ, которая занималась незаконной банковской деятельностью.

Как писали Dni.ru, вместе с Анастасией, по мнению следователей, в состав преступной группировки входили сын генерального директора "Омскметаллооптторга" Антон Бабиков и бывший директор ресторана "Женатый француз" Николай Трофимов. Участники ОПГ в результате преступных действий получили доход в особо крупном размере – 30 миллионов рублей.