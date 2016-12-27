Инициатива поддерживается жителями Московской области
Происшествие случилось на крупном перекрестке на севере столицы
В Москве эвакуатор раздавил иномарку
Очевидцы инцидента встретили хруст крыши машины удивленными возгласами, в шутку назвав сотрудника службы эвакуации красавчиком. Однако самому рассеянному "красавчику", наверное, не до шуток. За подобные непрофессиональные действия мужчина может остаться без работы.
Исполнительница заявила, что у нее вырежут несколько органов
По предварительной информации, причиной трагедии стал семейный конфликт
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