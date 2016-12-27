В Москве эвакуатор раздавил иномарку

Дорого обошлась владельцу автомобиля Ford невнимательность эвакуаторщика. При погрузке неправильно припаркованной машины он отвлекся и случайно раздавил иномарке крышу манипулятором.

Очевидцы инцидента встретили хруст крыши машины удивленными возгласами, в шутку назвав сотрудника службы эвакуации красавчиком. Однако самому рассеянному "красавчику", наверное, не до шуток. За подобные непрофессиональные действия мужчина может остаться без работы.