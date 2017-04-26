Плющенко похвастался дорогим авто

Знаменитый фигурист Евгений Плющенко похвастался перед подписчиками своим новым автомобилем в социальной сети Instagram. Спортсмен опубликовал видеозапись, на которой он едет в аэропорт за рулем Mercedes-Benz.

"Жека сам за рулем", – сказала в начале видеозаписи жена фигуриста Яна Рудковская. После этого Евгений Плющенко пояснил, что из аэропорта они отправятся на ледовое шоу во Флоренцию. Сын спортсмена Александр пообещал, что он также выступит на мероприятии.

В аэропорт ✈️ за рулём нового автомобиля ) @mbrussia ✌�� Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Апр 25 2017 в 9:49 PDT

Предыдущий автомобиль фигуриста – Mercedes-Benz G55. По данным СМИ, эту машину в 2014 году Плющенко подарили представители автоконцерна.

The best or nothing ���� Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Мар 19 2016 в 8:38 PDT

Отметим, что Михаил Плющенко ранее заключил контракт с Mercedes-Benz, и теперь он всячески демонстрирует свою любовь к этому бренду. В частности, он публикует в Instagram фотографии на фоне элитных моделей автомобилей этой марки. Тем не менее, на снимках он лишь стоит рядом с ними, за руль он не садится.

Напомним, ранее Евгений Плющенко шокировал пользователей Сети ценами на обучение в его Академии фигурного катания. Минимальная стоимость групповых занятий достигает 60 тысяч в месяц, а индивидуальное занятие со спортсменом стоит 60 тысяч рублей в час.

"Конкретно его плющит((" – считает один из пользователей Сети. "Ничего не лопнет?" – удивляется другой. Тем не менее, многие встали на защиту Евгения Плющенко, пояснив, что "его школа – его цены". В частности, его жена Яна Рудковская заявила, что цены на обучение в Академии соответствуют стоимости аналогичных услуг у других преподавателей.