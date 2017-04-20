В законе о "натуральном" ОСАГО нашли ошибку

Эксперты обнаружили существенный изъян в обновленном законе об ОСАГО. В нем не объясняется, как урегулировать убыток от ДТП с участием владельцев старого и нового полисов. До вступления поправок в силу осталась неделя.

В соответствии с договорами ОСАГО, которые будут заключаться с 28 апреля, начнет действовать "натуральное" возмещение убытков. Страховщики будут компенсировать ущерб, направляя автомобиль на ремонт за свой счет.

Однако выяснилось, что участники рынка, регулятор, чиновники и эксперты по-разному смотрят на те случаи, когда в ДТП одновременно попадают владельцы старых и новых полисов. В Российском союзе автостраховщиков заявили, что формулировка в законе не вполне ясна.

"Нужно принять во внимание не только требование относительно полисов после 28 апреля, но и иные положения закона об ОСАГО, которые определяют действия страхователей, страховщиков, иных субъектов - исходя не из одного полиса, имеющегося, например, у потерпевшего, а из нескольких полисов", – цитирует газета "Ведомости" начальника управления методологии урегулирования убытков Андрея Маклецова.

В Ассоциации защиты страхователей подчеркнули: из-за того, что в тексте поправок нет пояснения или отдельного указания Центробанка, могут возникнуть конфликты между страховщиками и клиентами. Возмещение по новой процедуре станет возможным, если у обоих автовладельцев полисы куплены после 28 апреля, заявила вице-президент Ассоциации Инна Жаврид.

В ЦБ заверили, что достаточно наличия нового полиса у одного из участников ДТП – и все проблемы сняты. Однако в законе это не прописано. Выйдет ли разъяснение регулятора либо дополнительный документ на этот счет, в пресс-службе Центробанка не уточнили.

Тем временем страховщики для себя все решили. Опрошенные изданием представители компаний сообщили, что будут ремонтировать автомобили лишь в том случае, если новый полис есть у потерпевшего участника ДТП.

"Если в машину нашего клиента, купившего полис после 28 апреля, врезался кто-то со старым полисом ОСАГО, мы урегулируем ДТП по новой процедуре", – пообещал замгендиректора "РЕСО-гарантии" Игорь Иванов. С ним согласился представитель "Росгосстраха".

Этой позиции придерживается и депутат Госдумы, член Национального финансового совета Анатолий Аксаков. "Все вопросы, включая возмещение, я решаю со своим страховщиком, остальное меня не должно волновать. Следовательно, новый полис должен быть у потерпевшего", – отметил он. Все участники рынка сошлись в одном: такой подход не отразится на бизнесе страховых компаний.