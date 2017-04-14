ОСАГО хотят "скрестить" с каско

Страховой полис ОСАГО могут совместить с каско. Подобный документ может появиться на российском рынке, если будет одобрен соответствующий законопроект.

По словам замглавы Министерства финансов России Алексея Моисеева, в настоящее время готовится законопроект о либерализации тарифов ОСАГО. Согласно ему, российских автовладельцев ждет ряд изменений.

"Страховые компании получат определенную свободу в установлении тарифов", – цитирует Моисеева РИА Новости. Кроме того, автовладельцам хотят дать возможность покупать полис ОСАГО сразу на три года и стать обладателем страховки типа "голд".

Также в числе пунктов по либерализации в части оформления страховки появится возможность получить комплексное автострахование. То есть на рынке может появиться единый полис каско-ОСАГО.

Отметим, в настоящее время договор ОСАГО можно оформить на срок от трех месяцев до года. При этом единого формата для полисов каско и ОСАГО пока не существует.

Как писали Dni.ru, ранее президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону об ОСАГО. Согласно нововведениям, автовладельцы не будут получать денежные выплаты в качестве возмещения ущерба при ДТП за некоторыми исключениями.

ОСАГО. Такое решение работать не будет. Ремонт автомобиля затянется на год и более. Отмените его вообще и пересмотрите КАСКО. — Vyacheslav Buklyakov (@Vyacheslav420) 15 марта 2017 г.

Так, страховщики будут сами ремонтировать пострадавшую в результате ДТП машину в автосервисах в течение 30 дней. При этом для ремонта должны быть использованы только новые детали, если только сам владелец не дал согласие на установку старых.

Напомним, с 1 января 2017 года все страховые компании обязаны оформлять электронные полисы ОСАГО. Организации, не предоставившие возможность приобрести полис обязательного страхования онлайн, должны уплатить штраф в 300 тысяч рублей.