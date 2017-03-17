Автомобилистов оставят без гарантии

Новая реформа ОСАГО предполагает ремонт машины у официального дилера только при попадании в ДТП в течение двух лет после покупки. В противном случае, даже несмотря на выданную гарантию, автомобилистам придется обращаться в сторонние сервисы.

Большинство компаний предоставляет на новые автомобили трехлетнюю заводскую гарантию, сообщает Life.ru. В некоторых случаях сроки страховки достигают четырех, а иногда и пяти лет. Однако, по новым правилам, при наступлении страхового случая обратиться к официальным дилерам смогут только владельцы "двухлетних" автомобилей, остальные будут вынуждены пользоваться услугами сторонних автосервисов. Фактически это означает, что оставшийся срок качественной заводской гарантии попросту сгорает.

Страховым компаниям выгоднее отправлять клиентов не к официальным представителям автоконцерна, а на обычные техстанции. Из-за высоких дилерских требований к качеству ремонта размер чека может в два раза превышать стоимость починки в неавторизованном сервисе.

Добавим, что после ремонта на техстанции можно не рассчитывать на безвозмездную компенсацию дилером "недостатков, имеющих производственное происхождение". "В случае если будет выявлена причинно-следственная связь между проведением ремонта в стороннем сервисе и возникшей в автомобиле неисправностью, которая имеет не заводское происхождение, устранение данной конкретной неисправности и вызванных ею последствий не будет покрываться гарантией производителя", – заявила представитель российского офиса Renault Анна Гемиш. Чтобы доказать отсутствие подобной связи, автовладельцу придется на собственные средства провести специальную экспертизу и, вероятно, инициировать судебное разбирательство.

ОСАГО. Такое решение работать не будет. Ремонт автомобиля затянется на год и более. Отмените его вообще и пересмотрите КАСКО. — Vyacheslav Buklyakov (@Vyacheslav420) 15 марта 2017 г.

"На наш взгляд, в этом решении отсутствует логика: есть предусмотренный производителем период гарантии, в который автомобиль должен направляться на ремонт только в авторизованный сервис", – считает президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев. "Кроме того, это нарушение конституционных прав граждан, которые должны иметь равные условия. Получается, что те, у кого гарантия два года, получают ее в полном объеме, а права тех, у кого гарантийный срок больше, ущемляются", – заключил он.

В Российском союзе автостраховщиков также возражают против введения мер, ограничивающих срок заводской гарантии. Представитель организации пояснил, что "система ОСАГО не предусматривает "привязку" к гарантийным обязательствам, стоимость полиса от этого не зависит, поэтому не может зависеть порядок урегулирования".

По новым поправкам ремонтировать авто можно на СТО из списка страховщика или на своей СТО – при согласовании со страховщиком. pic.twitter.com/lRR5tyvUh2 — Авто Юристы (@avto_uristy) 21 февраля 2017 г.

Отметим, под действие нового законопроекта не попадают автомобили BMW, Jeep, Renault, Mercedes-Benz, Volkswagen и немногие другие. В то же время на более бюджетные марки (впрочем, как и на Cadillac, Bentley, Jaguar и так далее) распространяется гарантия от трех лет.