Путин отменил денежные выплаты водителям по ОСАГО

Президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону об ОСАГО. Согласно нововведениям, автовладельцы не будут получать денежные выплаты в качестве возмещения ущерба при ДТП.

Отныне страховщики будут сами ремонтировать пострадавшую в результате ДТП машину в автосервисах в течение 30 дней. При этом для ремонта должны быть использованы только новые детали, если только сам владелец не дал согласие на установку старых.

Согласно закону автовладельцы получат компенсацию лишь в случае полного разрушения автомобиля или получения тяжелых травм пострадавшими при ДТП. На денежную выплату может рассчитывать семья погибшего в аварии. Кроме того, страховая компания выплатит компенсацию только при ущербе, превышающем 400 тысяч рублей, сообщает официальный портал правовой информации.

Автор законопроекта - парламентарий Михаил Емельянов. В поддержку поправок выступил Центробанк. Необходимость их принятия объясняли возросшим числом недобросовестных граждан, завышающих выплаты по страховке на основании ложных экспертных заключений.

Как писали Dni.Ru, Верховный суд России разрешил родителям перевозить детей до 12 лет без автокресел. При этом в машине следует использовать другие удерживающие устройства в сочетании с ремнями безопасности.

Такое решение было вынесено после рассмотрения жалобы водителя из Екатеринбурга. В 2010 году мужчина был оштрафован на три тысячи рублей за то, что перевозил ребенка не в автокресле, однако пристегнув его ремнем безопасности.

Отметим, что, помимо автокресел, есть и другие способы зафиксировать положение ребенка в салоне автомобиля. Для маленьких детей существует специальный адаптер. Это удерживающее устройство позволяет закрепить защитный ремень на теле "нестандартного" пассажира.