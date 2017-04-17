ПДД серьезно изменят ради байкеров и велосипедистов

Российские мотоциклисты и велосипедисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах. Для этих категорий водителей собираются выделить отдельную стоп-линию на перекрестках, а также разрешить ездить между рядами.

Проработать возможные изменения в Правила дорожного движения Минтрансу, МВД и правительству столицы поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В качестве эксперимента они должны создать на улицах двойные стоп-линии.

По словам автора идеи, главы экспертного центра Probok.net Александра Шумского, байкеры и велосипедисты стартуют вместе с автомобилистами, но это небезопасно. "Власти Москвы выберут перекресток с интенсивным движением, где будет нанесено две стоп-линии: первая – для автомобилей, вторая, с интервалом три-пять метров, – для мотоциклистов", – цитирует его газета "Коммерсантъ".

Такая разметка успешно применяется в некоторых странах. Если эксперимент будет признан удачным, в российское законодательство внесут изменения.

Кроме того, в течение месяца предполагается проработать вопрос о возможности движения мотоциклистов между рядами и представить доклад в правительство. Пока в ПДД нет прямого запрета или разрешения на такой маневр.

Госавтоинспекция уже подготовила заключение о нецелесообразности этой инициативы. В ведомстве считают, что четкий запрет или разрешение только усложнят дорожную ситуацию. Сейчас двигающихся между рядами байкеров не штрафуют, но в случае столкновения с автомобилем ответственность несет мотоциклист.