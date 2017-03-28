Получение водительских прав: инструкция 2017

Как получить водительское удостоверение в 2017 году? Вопрос остается актуальным для многих кандидатов в водители, а также тех кому пришло время их менять.

Заменить старое водительское удостоверение на документ нового образца или же международные можно в МФЦ и "Мои Документы". Ехать в ГАИ теперь не нужно! Это хорошая новость.

Вторая новость плохая и касается начинающих водителей.

Ограничения следующие:

1. Водитель со стажем до двух лет обязан разместить на своем авто особое обозначение – восклицательный знак на желтом фоне.

2. Запрещено заниматься буксировкой.

3. Перевозка пассажиров на мотоцикле запрещена.

ПТС и ОСАГО

Бумажная волокита надоела не только водителям, но и страховщикам и сотрудникам ГИБДД. Но, кажется, полное избавление от возни с "простынями" все ближе. На электронные паспорта транспортного средства (ПТС) начали переходить еще в июне 2016 года. А с 1 июля и полис ОСАГО стали получать в электронном виде. При этом водителю достаточно иметь с собой распечатанную копию документа.

С инициативой ввести испытательный срок для начинающих водителей выступил Союз автошкол России. Авторы проекта предлагали на первые два года вождения выдавать новичкам временные права. В случае систематических нарушений "двоечнику" придется заново пройти весь цикл обучения. Другая группа советовала частично возродить советские требования: ограничить скорость передвижения водителей-новичков до 70 км/ч, запретить перевозку более одного пассажира и движение в темное время суток.



Правительство приняло поправки в более мягком варианте. Тем не менее сдачу экзаменов выпускникам автошкол существенно осложнили. Последняя масштабная реформа в сфере автомобильного образования была проведена в сентябре прошлого года. Тогда заработали новые правила сдачи на права: появилось больше вопросов в теоретической части и больше упражнений в практической, а цена ошибки стала выше – по пять штрафных вопросов за каждый неверный ответ (всего таких допускается два). Теперь же экзаменаторы будут проверять способность "правильно выбирать скоростной режим и формировать безопасное пространство вокруг своей машины".

Что же еще изменилось в организации дорожного движения за последнее время? Перемен много, и коснулись они не только автолюбителей. Для сотрудников ГИБДД с 1 апреля тоже начнет действовать новый регламент. К примеру, инспекторам придется учитывать больше сведений при определении размера штрафа. Он будет зависеть, в частности, от возраста водителя, его материального и семейного положения и даже от места жительства. А для лучшего контроля дорожной обстановки сотрудникам инспекции разрешили использовать беспилотники.

Но это не все новости. Госдума приняла в окончательном чтении закон, который устанавливает основную форму возмещения по ОСАГО в виде ремонта автомобиля вместо денежной выплаты. Если законопроект будет одобрен Совфедом и подписан президентом, деньги будут выплачиваться в виде исключения, а автосервис будет выбирать страховая компания.

МЕДСПРАВКА

Медицинская справка для автомобилистов приобрела новую форму. Этот документ предъявляют в ГИБДД при первом получении прав или при возврате водительского удостоверения по истечении срока лишения. В новой справке появились следующие категории: М (мопеды) и ВЕ (легковые автомобили с прицепом), а сам бланк выполнен в цвете. Фотография для новой формы не нужна, а сам документ действителен в течение года.

Самые последние новшества, вступившие или вступающие в действие в 2017 году, следующие.

ЭРА-ГЛОНАСС

С 1 января 2017 года система "ЭРА-ГЛОНАСС" становится обязательной для всех автомобилей в России – согласно Техническому регламенту Таможенного союза. Для легковых автомобилей система должна быть оснащена функцией автоматического оповещения о ДТП, для коммерческой техники достаточно ручного оповещения при помощи кнопки. Речь идет о новых автомобилях, которые получают одобрение типа транспортного средства (ОТТС) после 1 января 2017 года.

ЗАПРЕТ НА ВВОЗ ИНОМАРОК

С 1 января 2017 года вступают в силу ограничения на ввоз иномарок гражданами на территорию России. Речь идет об автомобилях, не оборудованных системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Исключение составляет лишь случай, когда свидетельство о безопасности конструкции оформлено до 1 января 2017 года. В таком случае ПТС на ввозимый автомобиль все-таки выдадут, даже если системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в нем нет.

ЧИНОВНИКАМ ЗАПРЕТИЛИ АРЕНДОВАТЬ МОЩНЫЕ МАШИНЫ

Дмитрий Медведев подписал постановление, которое ограничивает мощность двигателей для служебных автомобилей чиновников. Нельзя покупать, арендовать, брать в лизинг и даже вызывать в качестве такси автомобили мощнее 200 лошадиных сил. Постановление действует с 1 января 2017 года.

ЗАКОН О ПЛАТНОМ ВЪЕЗДЕ В ГОРОДА

Этот закон в администрации президента не поддержали. В Кремле считают, что в нынешней редакции документ обладает "коррупциогенным потенциалом и нуждается в дополнительном обсуждении и корректировке". И не рекомендовали принимать документ во втором чтении. Тем более, что использование понятия "временное ограничение движения транспортных средств посредством взимания платы" не соответствует законодательству. В Государственно-правовом управлении напомнили, что владельцы дорог обязаны информировать водителей о сроках такого ограничения, а также о возможности объезда.

Положения о платных парковках тоже нуждаются в корректировке, уверены в президентской администрации. В частности, эксперты считают, что нужно урегулировать право на бесплатное пользование ими для машин скорой помощи и других экстренных служб.